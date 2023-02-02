旺角男子應徵搵快錢　拒交資料遭禁錮報警　方知誤闖毒窟

警方昨晚（1日）於旺角調查一宗求職糾紛案，最終竟揭為非法禁錮及經營毒窟案，現場11名男女更欲逃離單位，終被警員截獲拘捕。據了解，事源一名男事主早前於網上應徵「搵快錢」兼職，昨午前往亞皆老街一唐樓單位洽談，隨即被一男一女要求提交個人資料於網上開戶，更阻止事主離開，事主最終成功報警，並揭發上址為一個毒窟。



現場為亞皆老街一唐樓單位。（梁偉權攝）

警方當場拘捕多人，有人赤足被截。（梁偉權攝）

據了解，26歲姓何男事主上月23日在Facebook見到一個招聘兼職「搵快錢」帖文，事主經Whatsapp聯絡一名中國籍男子，應對方指示到亞皆老街2A及2B號一唐樓單位進一步討論。至昨日下午5時許，事主獨自到上址單位，一位女子開門帶他進入單位，隨即聯同另一名男子與事主討論有關工作，著事主以黃個人資料，為該一男一女註冊一些網上賬戶，以換取3,000元報酬。事主察覺可疑打算離開，惟遭男女鎖上房門阻止，事主隨即報警求助。

西九龍衝鋒隊人員接報到場，見到11名男女及事主逃離上址單位，即時截停眾人調查。事主向警員指出涉嫌禁錮他的54歲姓徐男子，該男子涉嫌非法禁錮及經營毒窟被捕，於警誡下承認自己為單位管有人。另外10人因服食或注射危險藥物被捕。旺角反黑組第2隊接手調查後，再拘捕一名52歲姓梁女子涉嫌非法禁錮。 警方鑑證科人員到場發現上址有常用於吸食毒品的器具，檢走作進一步調查，亦派出警犬隊到場檢查單位有否危險藥物，但沒有發現。