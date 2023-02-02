年初四蘭桂坊酒吧「開年」　黑漢「撻朵」圍毆酒客　警拘4男

大年初四（1月25日）凌晨蘭桂坊一間酒吧爆發衝突，有傷者遭10多名黑漢圍毆，身體多處受傷，警方經調查後，今日（2月2日）以涉嫌「傷人」及「襲擊致造成實際身體傷害」罪名拘捕4人。



傷者友人李先生早前向《香港01》表示，年初四凌晨與數名友人到蘭桂坊中央廣場地下一間酒吧消遣，當時場內一幫人士較早前已曾與其他人發生爭執，其後懷疑因醉酒問題，再與其男友人發生口角，對方自稱為黑社會成員，突然10多人向友人拳打腳踢，「打到佢瞓喺度」，另外旁邊朋友亦被打傷。李先生又指當時酒吧保安沒有協助他們報警，更著他們離開酒吧。友人離開後報警求助，惟施襲者已銷聲匿跡。

李先生指，友人回家休息後，同日到警署落口供，及後因感到不適求醫，即時被醫生安排入院，其鼻、肋骨及下體均受創，希望有目擊者向警方提供資料協助拘人，「幫幫手搵吓人，我哋都係客，經過呢次都唔敢去（涉事酒吧）玩」。

警方表示，警方當日凌晨4時許接獲兩名39歲和26歲男子報案，指在中環雲咸街60號一間酒吧和人因瑣事爭執，其間遭到襲擊，兩人臉部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理，案件其後交由中區警區反三合會行動組跟進，警員經調查後，今日（2月2日）在將軍澳、沙田及大嶼北拘捕4名男子，年齡介乎18至25歲，涉嫌「傷人」及「襲擊致造成實際身體傷害」罪名，他們現正被扣留調查。