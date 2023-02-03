警破「猜猜我是誰」騙案集團拘7男　最細17歲　20長者失$150萬

警方偵破20宗發生於去年12月至今年2月2日、針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案，共騙去150萬元；並搗破一個詐騙集團及一個協助罪犯處理犯罪得益的洗黑錢集團，拘捕7名本地男子，年齡介乎17至49歲，並在洗黑錢集團租用的尖沙咀一個商業單位內，搜出共值約500萬元犯罪得益，包括15隻共值約400萬的名貴手錶及100萬元現金。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。警方表示，近期針對長者的「猜猜我是誰」騙案明顯增加，呼籲年輕一輩多關心長者，及向他們提點現時常見的騙案手法。



警方偵破20宗針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案，在行動中檢獲共值約500萬元犯罪得益，包括15隻共值約400萬的名貴手錶及100萬元現金。（王譯揚攝）

20宗案件的受害人介乎68至92歲，最大一宗涉款27萬元。新界北總區重案組（1B）高級督察吳紹鵬表示，騙徒首次接觸事主時，均是致電事主家中的固網電話，在電話接通後，會先稱呼事主為其父母或祖父母等，報以問候及關心，之後向事主聲稱自己轉換了新電話號碼，要求事主記下，翌日再用同一電話致電事主，聲稱犯法被捕需要保釋金，或因與人打架或爭執而需要賠款，並稱會有朋友聯絡事主交收金錢。事主往往因擔心家人安危而向騙徒付款。據了解，部分事主與被冒認的家人同住，惟因騙徒多於日間聯絡事主，而當時相關家人多數已離家上班，事主因而上當。

警方偵破20宗針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒首次致電長者家中固網電話冒認其家人，取得信仕後，再假稱被捕或與人爭執要賠錢，騙去事主的金錢。（王譯揚攝）

警方經情報分析、調查及翻查閉路電視錄影，鎖定騙徒身分及犯案手法，並發現騙徒每次收錢後，均會前往尖沙咀一個商業單位，相信該單位用作處理贓款。警方於昨日及今日（2及3日）採取行動，拘捕7名17至49歲本地男子，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，其中4人是詐騙集團成員，負責聯絡事主收款及處理贓款；其餘3人是處理犯罪得益集團的主腦及骨幹。各人分別報稱無業、學生、商人或酒吧職員等，部分有三合會背景。騙徒有仔細分工，由不同人負責駕車、收款、「睇水」等，其中最年輕的17歲學生為處理洗黑錢集團的成員，主要負責上門收取騙款。

除拘捕7名疑犯外，警方亦到涉案尖沙咀商業單位搜查，檢獲15隻共值400萬元的手錶、100萬元現金及電腦。

近月接連有長者墮入騙局，甚至自尋短見，去年11月，屯門兆安苑定禧閣一名90歲姓冼老婦誤墮電騙案，損失約40萬元，懷疑受事件困擾鬱鬱不歡，及後寓所內服藥自殺，留醫一周後不治。

新界北總區重案組（1）總督察蔣家駿指出，騙案中大部分受害長者不清楚現今騙徒犯案手法，加上騙徒通常趁日間年輕一輩不在家時致電聯絡長者，長者因擔心家人安危，未及查證已墮入騙局。他呼籲年輕一輩多關心家中長者，並向他們提點現時騙案手法；長者若收到自稱親友來電、特別是如有人致電家中聲稱需要金錢協助，要保持冷靜，盡快聯絡相關親友及報警求助。

新界北總區重案組（1）總督察蔣家駿（右）及新界北總區重案組（1B）高級督察吳紹鵬（左），展示檢獲證物。（王譯揚攝）

另外，警方有見近年受騙事主人數不斷上升，故製作「遇騙支援小冊子」，內容包括市民一旦發現受騙應做及不應做什麼、解釋協助警方調查的程序、防騙貼士等，市民可到任何一間警署索取小冊子或在防止罪案科網頁下載。