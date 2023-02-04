旺角虐畜｜創辦人去年攜緬因貓受訪　講營商之道　網民促現身負責

旺角昨晚（3日）揭發虐畜案。西洋菜南街一間貓店倒閉後，將4隻名種貓棄之不顧，導致滿地屎尿、四圍垃圾、烏燈黑火的惡劣環境下，最終1隻貓慘死店內，另外3隻貓瘦骨嶙峋，暫時由愛協接收。涉事店舖門外貼有「Fluffy Paws」及「萌貓生活館」的字眼，惟其Facebook專頁已經關閉，該店聯絡電話亦因未登記而無法接通。



翻查資料，「萌貓生活館」創辦人於去年11月曾帶同一隻緬因貓「店長」Tony 接受一個Youtube頻道訪問。她在訪問中講述營商之道及介紹店舖提供的服務，又大談飼養緬因貓的方法及介紹貓糧等，她稱曾帶貓隻參加比賽。根據影片下方提供的資訊，店舖名稱及地址與涉案店舖吻合，但聯絡電話未有登記。事件曝光後，有網民在影片及社交平台留言，要求創辦人現身負責。



創辦人於去年11月曾帶同一隻緬因貓「店長」Tony 接受一個Youtube頻道訪問。

昨晚（3日）約10時半，警方接獲一名姓李（45歲）熱心市民報案，指西洋菜南街154至158號唐一樓一間貓店懷疑已經結業，惟店內仍有貓隻乏人照顧。消防員接報破門入內，即場尋獲4隻貓，當中1隻已經明顯死亡、其餘3隻仍然生還。愛協指，現場死亡的是1隻布偶貓，另外3隻生還的貓隻，分別為2隻緬因貓及1隻曼基貓。

據大廈商戶指，涉案貓店已最少一星期沒有開燈、甚至有指去年11月開始已無人現身貓店。涉案貓店門面招牌及字樣溶溶爛爛，牆身位置遺有紅油漬；據悉事發時有數人在場清理，不排除貓店早前曾經被人毀壞。翻查資料，同一地點的貓店於2020年6月曾被淋油，其英文店名與今次涉案貓店一樣，但當時中文店名則是「大貓俱樂部」。

生還的3隻貓由愛協檢走。（黃江奇攝）