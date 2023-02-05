前天堂鳥Gordon咖啡店開張遭刑毁　警拘3南亞漢涉接單收錢犯案

前組合天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）有份開設的咖啡店，於開張當日（2月2日）即被人刑事毁壞。咖啡店被3名男子大肆破壞，並盜去店員手機，之後駕車逃走。警方於深入調查後，在前日（3日）以「刑事毁壞」及「盜竊」罪拘捕3名非華裔男子，相信他們以「接單」形式收取報酬犯案，相信背後有人指示。案件仍在調查中。



警方灣仔警區反三合會行動組主管督察周厚仁指，警方接報後翻查大量閉路電視及進行情報分析，在事發第2日鎖定賊車最後位置，並於該位置進行埋伏，待其中2名賊人取車時將其制服拘捕，其後再拘捕最後1人。涉事的3名非華裔男子年齡16至24歲，警方在他們的住所搜出當日犯案時的衣物，他們涉及「刑事毁壞」及「盜竊」罪，其中2人被控一項「刑事毁壞」罪名。

周厚仁提到，相信犯案動機不涉及收保護費，但由於被捕人以「接單」形式，收取報酬犯案，相信背後有人指示。案件仍在調查中，不排除有多人被捕。

多名警員在場調查。（陳浩然攝）

案發當日現場所見，咖啡店正門擺放多個花牌被人推倒，而店內包括檯櫈、貨架亦被人毁壞，玻璃碎散落一地。現場消息指，當時3名男子手持鐵鎚，闖入店內毁壞，闖去包括手機等財物後向京街方向離去。警員翻查現場閉路電視紀錄，女負責人亦在場協助調查，報稱並無欠債或結怨。

涉事咖啡店位於新村街4號，由前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）及前Freeze成員陳樂榣（Ally）合資開設。警方於2月2日晚上8時21日接獲劉姓男職員報案，指有3名非華裔男子，懷疑毀壞上址外的雜物、及上址一餐廳的電器、櫃及碗碟，並盜去劉的手提電話，被毀壞及盜去的財物總值約14萬元。

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咖啡店由前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）及前Freeze成員陳樂榣（Ally）合資開設，今日正式開業及舉行剪綵儀式，多名藝人今日曾到場祝賀。（鄺鈺瑩攝）