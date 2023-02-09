22歲青年收取賣冒牌貨犯罪得益　洗黑錢罪成判9個月監禁

1名22歲青年，涉嫌2019年利用個人戶口洗黑錢，為他人收取港幣67萬元因為網上售賣冒牌物品的犯罪得益，早前被裁定罪名成立，今日（9日）在東區裁判法院被判處監禁9個月。香港海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。



1名22歲青年，涉嫌2019年利用個人戶口洗黑錢，為他人收取港幣67萬元因為網上售賣冒牌物品的犯罪得益，早前被裁定罪名成立，今日（9日）在東區裁判法院被判處監禁9個月。香港海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。（鄭嘉惠攝）

2020年9月香港海關接獲舉報，數名受害人在網上懷疑買入冒牌物品。海關根據受害人提供的付款紀錄。同年10月拘捕一名22歲男子，深入調查後發現被捕人2019年9月至12月，利用一個本地銀行開始的個人戶口，為他人收取因為網上售賣冒牌物品的犯罪得益，共約港幣67萬元。被告收到犯罪得益後，扣取報酬後按指示轉賬至個別第三者的銀行戶口。

在搜集充分證據後，香港海關在2022年6月根據有組織及嚴重罪行條例，落案起訴被告一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（即俗稱洗黑錢）罪。東區裁判法院今日（9日）頒下判刑，被告被判處監禁9個月。

香港海關歡迎法庭裁決，認為今次判刑具阻嚇作用，監禁刑期亦都反映洗黑錢罪行嚴重性，為不法份子作出清晰警示。香港海關會繼續嚴厲執法，絕不辜息洗黑錢活動。今次案件能成功作出檢控，除了人員努力外，亦有賴案中受害人向海關作出舉報，人員才能夠根據受害人提供的線索，鎖定及拘捕被告。

根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。