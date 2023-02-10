警破$1.04億騙案拘107人　女會計師墮網戀投資騙案失$2,700萬

警方在本月1至10日共偵破74宗騙案，涉款1.04億元，拘捕107人。其中一宗網上情緣兼投資騙案，女事主損失高達2700萬元，是自去年1月至今損失金額最大的單一案件。警方表示，被捕人絕大部份是傀儡戶口持有人，提醒任何出租或借出戶口供他人使用的行為均屬違法，呼籲市民勿為「搵快錢」而以身試法。



東九龍總區科技罪案組高級督察劉震宇表示，涉及2700萬元損失的一宗案件，女事主是會計師，去年5月在社交平台認識騙徒並發展為情侶，騙徒之後向事主推薦「高回報投資機會」，並協助她在一個虛假投資平台開設戶口，要求事主將金錢存入戶口投資，收款戶口大部份由不同人持有，投資紀錄會在虛假投資平台出現，希望令受害人真誠相信其金錢確保是用作投資。騙徒同時會以投資風險高為由，鼓吹事主盡快提取資金，惟「投資平台」的客服人員則會以交稅、收取手續費等藉口，要求事主支付額外費用後才可取回本金。

事主按指示交款後，仍未能取回金錢，因而懷疑受騙，於今年1月報案。其間她已分97次，轉帳多達2700萬元到43個戶口，款項包括事主的儲蓄、二按物業、以至向朋友或財務公司借貸而來的款項。警方就此宗案件拘捕15人，當中大部份是傀儡戶口持有人。

警方表示，「搏虎」行動中偵破74宗騙案，涉及金額最大的一宗達2700萬元。（陳浩然攝）

東九龍總區重案組第三隊總督察許諾指出，去年首11個月的騙案達25,160宗，較2021年同期高45%，總損失高達42億元，令人相當擔憂。東九龍總區刑事總部聯同東九龍四大警區，在本月1至10日進行代號「搏虎」的反科技罪案及詐騙行動，偵破74宗騙案，包括網購、網上投資、網上情緣、求職及電話騙案，共涉款1.04億港元，警方並凍結380萬元犯罪得益。

行動中警方以「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」罪，拘捕81男26女（18至75歲），部份人有黑社會背景。其中104人為傀儡戶口持有人，提供戶口供清洗犯罪得益，警方會進行資金流向分析，繼續調查案件涉及多少個詐騙集團；另有一名被捕人曾打電話詐騙，兩人則曾負責親身收取騙款。劉震宇補充，被捕人當中約5%是學生。

許諾表示，相信被捕人犯案與新冠疫情或經濟原因有關，指出不少被捕人在網上社交平台見到「搵快錢」廣告，借出戶口換取數千元報酬。她提醒任何出租或借出戶口供他人使用的行為均屬違法，呼籲市民勿以身試法。

警方提醒，協助詐騙集團或涉及相關行為均屬嚴重罪行，呼籲市民勿以身試法。（陳浩然攝）

今次偵破的74宗案件共涉51男77女事主，年齡介乎19至88歲。東九龍總區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅稱，大部份騙徒透過社交媒體接觸受害人。她提醒市民使用社交媒體時，應小心核實對方身份，如有懷疑可與對方視像通話，亦不應在社交媒體向陌生人透露敏感個人資料和銀行戶口資料。

警方又呼籲市民切勿下載來歷不明的應用程式；如涉金錢交易更要加倍小心，如被要求轉帳到不同戶口，而戶口持有人名稱與本身認識的網友或公司名稱有異，便很可能是騙案。警方已握出「防騙視伏器」，市民可輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款帳戶、電話號碼、電節或IP地址、網址等，以評估網絡安全風險，亦可致電防騙易熱線18222查詢。