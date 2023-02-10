網戀騙案│IG男網友氹退休婦投資虛幣呃$900萬積蓄　警拘一男

網戀騙案不絕，一名54歲女子誤墮騙案被呃逾900萬元，警方調查後拘捕一名男子。警方2月6日接獲女事主報案，指早前於社交平台Instagram認識一名男子，並發展網上情侶關係，其後被對方游說投資虛擬貨幣，遂按指示多次轉帳約921萬元至對方多個戶口。惟事主其後未能取回款項，懷疑受騙報警。警方昨日（9日）於尖沙咀拘捕一名31歲姓威本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，他現正被扣留調查。



據了解，受害人為一名退休人士，去年11月透過Instagram認識了一名男騙徒，他自稱為加密貨幣投資專家，兩人透過Whatsapp發展成為網絡情人。其後男騙徒引誘受害人於一虛假平台投資加密貨幣以獲豐厚回報，受害人不虞有詐，於去年12月24日至今年1月31日期間，分30次將積蓄匯至對方指定的14個本地銀行戶口。後來受害人欲提取利潤回報失敗，同時騙徒亦失去聯絡。

警方反詐騙協調中心（ADCC）調查後，發現騙款被再進一步轉帳到其他戶口，並成功凍結其中40萬元。至昨日（9日）警方特遣隊於尖沙咀中國銀行分行成功拘捕一名收款戶口持有人，案件由東區刑事調查隊第二隊跟進。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。