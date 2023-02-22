墮物殺人│鐵枝擊斃六旬婦　目擊者：插住頭頂　男裝修工被捕

旺角長旺道19號發生墮物殺人案，上址一單位外牆正進行棚架工程，一支約70厘米長的鐵枝疑由高處墮下，插中一名約60歲女子的頭部，重傷不治。有目擊者表示，事發時鐵枝插住事主天靈蓋，還有約1呎長位置外露，對方登時「手腳都唔郁」，鮮血直冒。據了解，警方於現場拘捕一名年約60歲男裝修工人，涉嫌容許物體從高處墮下，另外一名女工人亦登上警車助查。



一名男裝修工人被帶走調查。（朱永倫攝）

意外現場為街市，警方拉起封鎖線，有警員向街市攤檔職員了解事件，部分警員進入棚架工程所在的大廈調查事件。現場消息指，棚架工程約於一星期前開始。

剛巧途徑上址的潘健龍先生，曾試圖為事主急救止血。（潘健龍先生提供）

事發時途徑上址的潘健龍先生，曾試圖為事主急救止血。他表示，當時事主趴倒地上，失去呼吸及脈搏，「大聲叫佢已經無晒反應」。他形容該長形鐵枝穿過簷蓬，插實事主頭頂，約一隻前臂長度的鐵枝則外露。擁急救牌的他隨即向途人借消毒酒精，不斷用力按實事主頭部，試圖止血，惟「啲血係咁流」。之後救護員到場，將事主送院搶救。得知婦人不幸離世，他嘆道「已經盡咗力」。

附近的雜貨海味舖員工陳先生形容，當時「嘭」一聲巨響，即見到傷者倒在地上，頭頂插住一支角鐵。（馬耀文攝）

附近的雜貨海味舖員工陳先生形容，當時「嘭」一聲巨響，即見到傷者倒在地上，頭頂插住一支角鐵，「呎半乘呎半左右，（事主）手腳都唔郁」。他指鐵枝插住事主天靈蓋，「黐住（個頭）瞓低」，還有約1呎長位置外露，登時鮮血直冒。他又指，事發時未到買餸時間，人流不算多。另外，豬肉檔的女職員也指鐵枝「挏落（死者）個頭」，情況驚嚇。