墮物殺人│拆僭建物墮鐵枝　工程公司員工被捕　警：仍有墮物危險

一名63歲女子今日在（22日）在旺角被一支從高處墮下、約60厘米長鐵枝擊中，送院後證實不治。警方經調查後，以涉嫌「容許物體自建築物掉下」罪名拘捕一名60歲裝修工男工人，當時他正為一個住宅進行清拆僭建物工程，屋宇署事後到場跟進，發現現場仍有高空墮物的危險，目前尚未解封。



旺角警區助理指揮官（刑事）警司程知仁交代案情。（朱永倫攝）

旺角警區助理指揮官（刑事）警司程知仁晚上交代案情指，警方今午2時17分接獲999報案，指旺角長旺道19號對開有一宗高空墮物案件，一名63歲女途人途經上址時，不幸被一支鐵枝插中頭部中間位置，倒地昏迷，被送往廣華醫院搶救，至下午2時45分證實不治，身體沒有其他傷痕，死因有待確定。

一名男裝修工人被帶走調查。（朱永倫攝）

警方發現上址大廈11樓一個住宅正進行清拆僭建物工程，有一名裝修工人工作期間，該支鐵枝垂直墮下，先插穿簷篷，再插入女死者頭部，鐵枝確實長度有待確定，但外露部分有40厘米長。

程知仁又指，業主事發前收到屋宇署清拆令，於是前日（20日）安排一間持牌工程公司進行清拆僭建物工程，屋宇署到場發現現場仍有高空墮物的危險，目前尚未解封，警方拘捕該名60歲工人，他是該間工程公司的員工，案件交由旺角警區重案組第一隊跟進，正調查案件和涉案公司或工人有關。

剛巧途徑上址的潘健龍先生，曾試圖為事主急救止血。（潘健龍先生提供）

現場可見，案發地點是街市，警方下午拉起封鎖線，有警員向街市攤檔職員了解事件，部分警員進入棚架工程所在的大廈調查事件。現場消息指，棚架工程約於一星期前開始。