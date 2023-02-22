01直擊｜長沙灣私樓平台現小型堆填區　老婦尋寶後拉車仔變賣

長沙灣一棟私人大廈低層平台近日驚現「小型堆填區」，約百呎平台堆滿約一個成人高度的垃圾、帆布袋及爛銅爛鐵，雜物堆之間留有狹窄通道，可見一名戴勞工手套及口罩的老婦人遊走其中，時而坐下整理物品。鄰廈住戶目擊情況大為震驚，拍下照片分享至社交平台，引起網民熱議，有人認為「肯定勁多老鼠曱甴，有個呢啲鄰居真係勁慘」、「呢種人有囤積雜物病態」。《香港01》直擊老婦於單位執拾鐵枝後，運至附近回收貨車變賣，記者嘗試追問囤物原因但不獲回應。當區區議員接獲街坊求助，向食環署反映事件，據悉署方人員已接觸婦人，正商量清理雜物的時間。



長沙灣一棟私人大廈低層平台近日驚現「小型堆填區」，約百呎平台堆滿約一個成人高度的垃圾、帆布袋及爛銅爛鐵。（翁鈺輝攝）

根據資料，涉事單位連平台由一名姓譚女士於1987年以45萬元購入，屋宇署於2017年向該業主頒令拆除平台的搭建物，並將受影響部分包括平板表面的斜度及地面排水系統恢復原狀。該物業因而被「釘契」，至今暫未見解除。翻查Google地圖，亦見2021年底簷篷仍未移除，從圍欄罅隙間也能看到平台有雜物堆積。

直至約一周前，該單位簷篷終於被拆除。隨即在周日（2月19日），有鄰廈街坊驚見平台被「揭蓋」後的驚人情況，雜物竟堆積如山猶如垃圾崗，更於網上發文問其他街坊﹕「這座大廈平台，究竟發生過什麼事？」很快便引起網民討論。

《香港01》記者今日（22日）上午時份，目擊一名戴勞工手套及口罩的老婦於平台執拾物品，其間有食環署人員進入該大廈，懷疑是跟進雜物堆積的問題，後來人員再到鄰廈高位視察平台情況。記者嘗試向人員查詢處理進度，惟不獲回應。直至中午12時，該名老婦以手拉車載同一堆金屬及雜物離開大廈，到東京街一輛回收貨車變賣，記者曾追問老婦囤物習慣，但她沒有理會。而回收貨車的負責人則指，不時見到老婦前來變賣物品，但與她並不認識。

師傅需經後巷清拆平台簷篷

記者其後透過電話聯絡了幫助清拆簷篷的周先生，他指受中間人委託清拆，約一星期前動工，收費數千元，兩日便拆除。自己不認識及沒見過單位業主或住戶，甚至沒有人開門給他入屋，要在後巷搭梯搬工具上平台以拆除簷蓬，「經後巷、平台出入，無開門，入唔到屋做嘢」，形容工作相當困難，而簷蓬拆下來後則留在平台由業主自行處理。他又透露很久以前便知單位平台堆滿雜物，「向外面都望到下，有啲窿望到下」，直至今次上門清拆，便發現單位大廳的膠袋及雜物堆積至天花板。

車呔店負責人吳先生則透露，該單位因簷篷違例而收清拆令，惟於清拆後發現垃圾太多，終未有搬走簷蓬。（翁鈺輝攝）

附近一間車呔店負責人吳先生則透露，該單位因簷篷違例而收清拆令，有一名女鄰居知悉情況後，幫忙聯絡工程公司清拆簷篷。沒料到師傅到場後大吃一驚，「一拆咗之後，嘩，屋企咁多垃圾，搞佢唔掂，拆咗算數，交畀佢自己搵人搬（簷篷鐵皮）」。吳先生相信單位滋生蟲鼠，估計有傳出臭味。

跟進事件的當區區議員麥偉明表示，早前有市民經社交平台向他求助，加上有附近大廈致電投訴，他遂將情況通報食環署及民政署。據他所知，食環署人員今日到大廈了解情況，街坊向他轉述，指當時老婦在單位內，有開門與食環署人員溝通，食環署人員主動問﹕「幫你清咗啲垃圾好唔好？」老婦應允但稱要再約時間。至於最終是否能成功清除垃圾，則要視乎後續發展，但他擔心清走後很快又會故態復萌。

他指出，平台堆積雜物最大的問題是擔心引致火警，例如有人掉下未熄的煙蒂，隨時會波及樓上住戶。加上一旦到雨季，露天平台恐會有積水，令蚊蟲滋生，會令衞生情況進一步惡化。

食環署﹕已向業主發出口頭警告

食環署回覆查詢表示，一般而言，住宅樓宇單位內的清潔工作需由有關物業的擁有人或佔用人負責。雖然如此，署方人員近日留意到在社交媒體上流傳指查詢所指地點出現環境衞生問題後，隨即派員聯同物業管理公司人員視察查詢所指地點，發現涉事住宅單位平台位置有雜物堆積。雖然巡視期間並未發現蟲鼠滋生或傳出臭味等情況，但有關物業的擁有人或佔用人必須盡快進行清理工作，以免構成環境滋擾。人員曾嘗試聯絡單位戶主，惟當時未有人應門，遂即時透過大廈管理處要求該單位戶主盡快作出清理。

署方人員在今日（2月22日）再到查詢所指地點調查時，發現涉事單位業主正在場清理平台堆積的雜物。署方人員隨即向該業主發出口頭警告， 要求在指定期限內清除平台垃圾、妥善處理雜物及保持私人地方清潔。否則，署方會根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）發出「妨擾事故通知」，規定有關人士在通知書指明期限內減除妨擾事故。如有關人士沒有遵辦，會被檢控。食環署指會繼續密切留意情況及採取適當行動，以保持環境衞生。