墮物殺人│外牆拆僭建物墮鐵枝奪命　業界人士籲多項方法避意外

一名63歲女子今日（22日）在旺角被一支從高處墮下、約60厘米長鐵枝插穿頭部斃命，警方指出，當時上址一個住宅正進行清拆僭建物工程，並在外牆架起一個竹棚，其間鐵枝跌下釀成悲劇，一名60歲男裝修工人被捕。

翻查紀錄，過去亦曾發生涉及高空工程或建築的墮物殺人案件，有業界人士提出多項方法，例如分多次拆卸僭建物、用繩將僭建物固定在牆身，都能避免同類意外發生。



一名男裝修工人被捕。（朱永倫攝）

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，鐵枝用途廣泛，不知是一種裝修工具抑或僭建物其中一部分，又指現時本港沒有竹棚工牌照，任何裝修工人都可以爬上竹棚架工作，未能就個別個案作評論。惟吳表示，清拆僭建物或在棚架工作時，可以做足工夫，就能避免同類意外發生，例如根據現場環境進行安全評估、使用合適工具、安排有經驗工友工作，如果僭建物過重，可以分多次拆卸，甚至用繩將之固定在繫穩物例如牆身，以免拆卸時跌落誤傷他人。

剛巧途徑上址的潘健龍先生，曾試圖為事主急救止血。（潘健龍先生提供）

本港近年曾發生涉及高空工程或建築的墮物殺人案，包括2017年1月4日荃灣西站上蓋「柏傲灣」地盤對開發生飛竹殺人事件，地盤一條2.5米長、直徑6厘米的竹支由高處墮下，擊中一名正在散步的62歲男途人，男途人送院後傷重不治，地盤一名47歲男判頭被捕。

2019年6月25日，青衣細山路美景花園7座有狗臂架從天而降，一名63歲姓張女途人被擊中頭部，由救護車送往仁濟醫院，惜經搶救後不治。一名31歲搭棚男工人涉誤殺罪被捕，後獲改控一項容許物品從高處墮下罪，翌年被判240小時社會服務令。