觀塘協和街4男女大混戰　附近職員：擸刀菜販與黑衫男時有爭執

觀塘協和街菜檔外4名男女日前激烈爭執，菜檔女職員更從檔口擸長刀，以刀背拍向長裙婦人大髀。今日（23日）菜檔如常營業，但未見涉事女職員。周圍街市檔對事件三緘其口，均稱不清楚。不過附近店舖職員向記者透露，片中黑衣男此前數次前往菜檔，不時與涉事女職員嗌交，相信二人「可能有啲瓜葛」，或許有金錢糾紛。



街市眾人對事件發生日子均不太確定，有指是前日（20日）傍晚，亦有人表示是上周發生。被問到事件詳情，他們異口同聲說不清楚。不過附近店舖職員向記者透露，擸刀女菜販可能與片中身穿黑衫的男子有瓜葛，指「嚟過幾次㗎啦呢個（男人）都」，不過不知道因何事爭執，估計二人有金錢糾紛。職員亦未見過片中被菜販以刀背拍打、著長裙的女子。

今日（23日）菜檔如常營業，但未見涉事女職員。檔口旁邊插住一把懷疑是片中長刀的刀具。

該條2分多鐘的片段，黑衣男見菜販擸刀立即喝止「喂！」，雙方扭作一團，並上前試圖奪去該利器，長裙婦人曾試圖阻止兩人打架。未幾男子成功拿走利器。菜檔女職員仍然情緒激動，拉扯黑衣男子，另一名身穿灰色衫男子上前阻止，反遭菜檔女職員拉扯頭髮及推開。之後男子一方打算離去，惟菜檔職員仍然情緒激動，跑上前追罵，又用手指罵黑衣男子，男子用手大力推開菜檔女職員，長裙女士在旁試圖安撫男子。其後黑衣男子一度離開，一名女途人亦嘗試加入安撫眾人。惟菜檔女子窮追，片段最後菜檔女職員與灰衫男及黑衣男扭作一團。