觀塘協和街男女混戰　涉擸西瓜刀施襲　28歲女菜販被捕

觀塘協和街一個菜檔外，日前有4名男女激烈爭執，菜檔女職員更從檔口擸長刀施襲。警方表示留意到涉事網上短片，一名女子曾手持48厘米長西瓜刀，並以手襲擊他人，調查後今午（23日）拘捕涉案28歲姓劉本地女子，涉嫌藏有攻擊性武器及在公眾地方打鬥，她正被扣留調查。



警方表示，留意到該片段，觀塘警區反三合會行動組人員接手調查。初步調查顯示，該段影片發生於本月20日晚上約6時40分。人員經情報分析及深入調查後，今日中午約12時在觀塘區拘捕涉案28歲女子。

涉事網上片段長約2分多鐘，片中顯示觀塘協和街一店舖外有數人懷疑因金錢問題爭執，其中一名女菜販懷疑曾手持一把48厘米長的西瓜刀，並以手襲擊另外一名本地女子及兩名本地男子。當時黑衣男見菜販擸刀立即喝止「喂！」，雙方扭作一團，並上前試圖奪去該刀，長裙婦人曾試圖阻止兩人打架。未幾男子成功拿走利器，惟女菜販仍然情緒激動，拉扯黑衣男子。另一名身穿灰色衫男子上前阻止，反遭女菜販拉扯頭髮及推開。之後男子一方打算離去，惟女菜販仍然情緒激動，跑上前追罵，又用手指罵黑衣男子，男子用手大力推開菜檔女職員，長裙女子在旁試圖安撫男子。其後黑衣男子一度離開，一名女途人亦嘗試加入安撫眾人。惟菜檔女子窮追，片段最後菜檔女職員與灰衫男及黑衣男扭作一團。

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《香港01》記者今日到案發現場了解，周圍街市檔對事件三緘其口，但亦有附近店舖職員向記者透露，片中黑衣男此前數次前往菜檔，不時與涉事女職員爭執，相信二人「可能有啲瓜葛」，或許有金錢糾紛。