北區醫院醫生擅自閱覽29人醫療紀錄　涉不誠實使用電腦被捕

北區醫院揭發一名醫生，懷疑擅自閱覽病人的醫療紀錄，時間長達兩年，共涉及29名病人及醫護人員的資料，早前已經致電報警處理。警方接報調查後，昨日（1日）以涉嫌「不誠實使用電腦」拘捕一名31歲男子。



警方表示，早前接獲報案，指懷疑有人於上水區一醫院，在未經授權下取覽他人醫療紀錄。案件交由大埔警區重案組跟進。人員經深入調查後，於3月1日下午在沙田區拘捕一名31歲本地男子，涉嫌「不誠實使用電腦」。他涉嫌於2020年至2022年期間，在未經授權下擅自取覽他人的醫療紀錄。被捕人已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

北區醫院發言人於2月28日已公布此宗懷疑未經授權取覽醫療紀錄事件，指醫院早前接獲一名員工投訴，懷疑其醫療紀錄在未經授權下被人取覽。院方隨即展開調查，在調查過程中，發現一名醫生過去曾多次在未經授權下，擅自在臨床醫療管理系統取覽29人的醫療紀錄，當中包括病人及醫護人員。院方認為事態嚴重及可能涉及刑事成份，向醫院管理局總辦事處報告後，決定交由警方跟進。院方亦已向個人資料私隱專員公署報告事件，並會為受影響人士提供協助。有關醫生已被暫停臨床職務，其登入臨床醫療管理系統的權限亦已被暫停。