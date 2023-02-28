北區醫院醫生擅覽29人醫療紀錄　院方暫停臨床職務並報警

北區醫院今晚（28日）公布一宗懷疑未經授權取覽醫療紀錄事件，一名醫生疑在未經授權下取覽29人的醫療紀錄，當中包括病人及醫護人員。院方認為事態嚴重及可能涉及刑事成分，向醫院管理局總辦事處報告後，決定交由警方跟進；亦已向個人資料私隱專員公署報告事件，並會為受影響的人士提供協助。



北區醫院公布一名醫生疑在未經授權下取覽29人的醫療紀錄。（資料圖片)

員工投訴有人未經授權下取覽其醫療紀錄揭發事件

北區醫院表示，早前接獲一名員工投訴，懷疑其醫療紀錄在未經授權下被人取覽。院方高度重視事件，隨即展開調查，在調查過程中，發現一名醫生過去曾多次在未經授權下，擅自在臨床醫療管理系統取覽29人的醫療紀錄，當中包括病人及醫護人員。

涉案醫生被暫停臨床職務兼禁登入臨床醫療管理系統

院方表示，有關醫生已被暫停臨床職務，其登入臨床醫療管理系統的權限亦已被暫停；院方認為事態嚴重及可能涉及刑事成分，向醫院管理局總辦事處報告後，決定交由警方跟進，會全力配合警方調查，若在調查後發現有任何不恰當的行為，必定會嚴肅跟進。

醫管局表示，一直致力保障病人個人資料安全及私隱，亦有嚴謹機制保護有關資料；非常重視及提醒員工須恪守嚴格的專業操守，遵守保障病人資料的既定守則。醫管局會加強監管員工閱覽醫療紀錄，同時亦會加強恆常抽檢和核查醫護人員閱覽醫療紀錄。