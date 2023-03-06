竊賊入屋影片曝光！屯門掃管笏村連環爆竊　男賊假扮行山客犯案

屯門掃管笏村前日（4日）疑發生連環爆竊案，兩戶遇竊，損失首飾及現金等，其中一戶屋內裝有閉路電視，拍得賊人在屋內搜掠情況，只見賊人身穿行山裝束，疑假扮行山客伺機犯案。



掃管笏村村長李志倫接受《香港01》訪問時表示，自從他在村內公共地方安裝閉路電視，已很久沒再發生爆竊案，惟今次「唔知咩事」突然又有案件發生。他得悉涉案疑犯身穿行山裝束後，不禁說「唔係咁滿意」行山人士經常走入村內，「趕佢走又話你啲鄉下人無禮貌，唔趕佢走又好似踩線咁」，他盼行山人士自律，勿再走進村內。



屯門掃管笏村發生爆竊案，身穿行山裝束的疑犯進入涉案村屋單位後，疑鎖上大門。（青山酒飯facebook片段截圖）

其中一宗案件發生於前日（4日）晚上8時許，facebook專頁「青山酒飯」上載家居閉路電視的片段顯示，一名穿行山裝束、戴眼鏡、揹背囊及戴手套的男子，在一個村屋單位內搜掠。片段拍到男子時他已身在屋內，曾以電筒照着大門把門鎖上，又從門邊桌上取來一件細小物件放於門下，疑企圖頂着大門。男子之後查看屋內環境，走近閉路電視鏡頭，又曾打開一個放於地上的背囊搜掠，其後走到鏡頭拍攝不到的位置，片段則繼續傳出搜掠聲音。

該專頁另上載涉案疑犯的截圖，以及遇竊單位的照片，可見一個窗花被拆毁，懷疑賊人是爬窗進入單位。

警方再接獲另一遇竊頂樓單位的55歲姓陳男戶主報案，稱前晚（4日）9時回家時，發現房間窗框被人拆下，檢查後發現單位曾被人搜掠，經點算後發現不見了兩隻手鐲、一隻戒指和一條金鏈，共值約8萬元，以及2萬元現金。惟其單位沒有閉路電視，故不知疑犯特徵。該案中暫未有人被捕。

屯門掃管笏村發生連環爆竊案，遇竊單位有窗花被拆下。（青山酒飯facebook圖片）

掃管笏村村長李志倫向《香港01》記者表示，前日案發當天他不在香港，今日回港後，獲村民告知村內兩戶遭人爆竊，懷疑屬連環爆竊案，形容賊人「好知碇、好知時間，直情用門閂頂住道門，慢條斯理咁樣搜下間屋」。

屯門掃管笏村發生連環爆竊案，遇竊單位有窗花被拆下，懷疑賊人爬窗入屋。（青山酒飯facebook圖片）

李志倫說過去在聖誕節、農曆新年前後，村內不時發生爆竊案，但自從他在村內公眾地方如路邊、天后廟等安裝閉路電視後，已很久再沒發生同類案件，即使去年聖誕節和今年農曆新年也沒有發生，今次「突然間又有，都唔知咩事」。

他得知今次案件中的疑犯身穿行山裝束，明言對行山人士「唔係咁滿意」，稱他們「行山就行山，有時行入村裏面嘅」，「行入人哋屋企做咩吖？」，但「趕佢走又話你啲鄉下人無禮貌，唔趕佢走又好似踩線咁」，質疑有人假扮行山，「踩線」後安排其他人犯案。因此他希望行山人士自律，勿再走進村內，「調返轉頭有個生保人（陌生人）喺你屋企門口行過你會點吖？」

李志倫指出，警方已派員入村取走天后廟的閉路電視錄影片段調查。案件交由青山警區刑事調查隊跟進。