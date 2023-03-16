清水灣道獨立屋遭爆竊　一被捕一在逃　警發現匪徒藏身地點

警方因應將軍澳警區近期接獲3宗爆竊及多宗發現可疑人案件，在清水灣道一帶進行反爆竊行動，巡邏期間本月10日發生一宗爆竊案，警員在兩塊田拘捕一名38歲持雙程證內地男子，當時警方相信仍有一人在逃。警方今日（16日）公布，在大坑墩山坡一帶發現懷疑是被捕人及在逃男子的隨身物品，相信該處為他們的藏身地點。



警方於本月9日至15日，在清水灣道一帶鄉郊地區進行針對性反爆竊巡邏。（警方提供）

警方相信連串案件的匪徒是針對清水灣道一帶依山而建的單位，進行爆竊等犯罪活動。將軍澳警區特遣隊及軍裝巡邏小隊聯同東九龍總區衝鋒隊、機動部隊、警犬隊、警察小型無人機隊及飛行服務隊等人員，因而由本月9日至15日一連7天，在清水灣道一帶進行代號「捲聲」的反爆竊行動。

行動期間，人員於清水灣道一帶鄉郊地區進行針對性反爆竊巡邏，本月10日行動期間，區內居民透過將軍澳警區「嶺堡行動」熱線（24小時電話熱線6277 4500），向人員提供線索，以進行圍捕行動，警方成功在兩塊田拘捕一名38歲內地男子，涉嫌與近期區內連串爆竊案件有關。

警方於本月9日至15日，在清水灣道一帶鄉郊地區進行針對性反爆竊巡邏。（警方提供）

人員經初步調查，相信尚有一名涉案者在逃，於是在釣魚翁、兩塊田、大坑墩一帶繼續進行掃蕩、圍捕行動，並於大坑墩山坡一帶發現懷疑該男子及被捕人的隨身物品，有理由相信該處為他們的藏身地點。

警方本月10日會見傳媒時表示，當日凌晨4時許，相思灣村一幢獨立屋遭爆竊，被偷去個載有銀包、耳機及約100元現金的手袋，以及兩個沒有載有物品的防水袋。警員在圍捕行動期間，於清水灣道近兩塊田的巴士站，截獲一名38歲、操普通話及持雙程證的姓羅內地男子，在他身上檢獲小量現金及一張往來港澳的通行證，懷疑他與凌晨相思灣的爆竊案與本月8日同村另一宗失竊2000元現金的爆竊案有關，遂以涉嫌爆竊將其拘捕。警方並正追捕另一名年約30至40歲、身高約1.7米的男子。

▼警方本月10日在相思灣村一帶，追捕當日爆竊案的疑犯▼



警方表示，將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊爆竊罪案，保障市民的生命財產。

警方呼籲市民須時刻提高警覺、加強住宅保安防盜意識、鎖好門窗並慎防盜賊，亦鼓勵居民加強家居防盜措施，例如安裝防盗警鐘及設有即時通報功能的閉路電視系統等，偵察非法進入屋宇的擅進者，以便及早發現進行爆竊的匪徒；亦要多加留意居所附近的山坡有沒有可疑活動。如任何市民或外傭遇到可疑人，應立即向警方尋求協助。