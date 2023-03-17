慈雲山電塔底部草地有燒焦痕跡　中電人員到場調查事故起因

昨日（16日）晚上，中電位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統曾經錄得數次電壓驟降，有慈雲山居民在社交平台上表示聽到爆炸聲，並發現沙田坳附近有電塔出現有火光。九龍及新界多區居民分別發現室內電燈「閃一閃」的情況，中電正調查事故原因，今早派員到現場電塔了解。



今日（17日）早上6時半左右，《香港01》記者到現場視察，發現其中一個電塔下的草地有燒焦痕跡，懷疑是昨晚電塔發出的火光所致。至早上9時半左右，警方及中電人員到場詳細了解情況。中電人員正上山逐一檢查電塔。



今日（17日）早上警方到慈雲山電塔現場協助了解事故。（翁鈺輝攝）

中電發言人表示工程人員正了解事故原因。消防處指昨晚11時半至今日凌晨零時30分，全港最少有100宗升降機困人事故、逾20宗火警鐘誤鳴。

電塔冒出火光。(圖片來源：FB慈雲山資訊交流／Yau Ka Lun Alan)

其中一個電塔中間位置有閃燈，但不尋常，須待日更再調查。(黃江奇攝)

中電發言人回覆指，昨天（3月16日）晚上約11時26分至今日（3月17日）凌晨約12時6分，中電位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統曾經錄得數次電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。部分客戶有可能會遇到燈光轉暗或閃爍的情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電的工程人員正了解事故原因。中電就事件引起客戶不便致歉。

香港消防處在17日凌晨1時左右，於社交網站發出「九龍及新界電壓驟降特別通知」，指九龍及新界部分地區昨日（3月16日）下午11時26分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故。