屯門童黨貪玩偷4的士　「揸大膽車」最遠80公里　5少年涉4罪被捕

屯門出現「偷車童黨」。5名15歲至16歲男童出於貪玩偷走區內4輛的士，眾人不但「揸大膽車」，最遠去到80公里，而且逃走前將的士隨處停泊，甚至順手牽羊偷取車內700元現金等財物，警方經調查後昨日（19日）以4項罪名拘捕5童，並起回4輛失車，初步相信沒有集團幕後操控。



警方檢走一批證物。（林振華攝）

涉案5名男童年齡介乎15歲至16歲，全部沒有駕駛執照，涉嫌「未經授權而取用運輸工具」、「車內盜竊」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」共4項罪名，正被扣留調查。據了解，他們偷走的士後，所有人有份駕駛，幸未有釀成車禍，最終將車隨處停泊便逃走。

屯門警區反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩交代案情，本月4日至上周五（17日）期間，區內有4輛的士被偷走，探員翻查大量閉路電視片段，經情報主導和深入調查後，鎖定疑犯身分，昨日凌晨作出拘捕，初步調查顯示眾人出於貪玩，針對深夜時分停泊在的士站內、未有鎖好或車內有後備車匙之的士，偷車後「揸大膽車」，而且偷取車內財物，合共700元現金、行車記錄儀、司機駕駛執照。

屯門警區反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩。（林振華攝）

警方已經成功尋回4輛失車，根據原來停泊位置和被尋回的地方，最遠相距80公里，最近則是30公里。案件交由屯門警區反三合會行動組第一隊跟進，調查仍然進行中，不排除有更多人被捕，暫時未有證據顯示有集團幕後操控。

另外，被問及被捕人是否和昨日有的士在屯赤隧道內逆線行駛一事有關，馬程浩表示，沒有證據顯示兩者有關係。

馬程浩強調，未成年人士沒有持有駕駛執照，仍然冒險駕駛，不但犯法，而且對其他道路使用者構成風險，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第14條，如未獲授權而取用運輸工具，一經定罪，最高可被判處7年監禁。馬亦建議司機應將車停泊在良好管理和防盜系統的停車場，切勿泊在偏僻地方和在車內放有貴重財物，車內亦應有防盜系統。