西九龍黑幫坐大　涉多罪包括清洗$2.1億黑錢　警跨部門合作拘55人

鑑於一個活躍於西九龍的黑社會犯罪團夥正在坐大，有組織罪案及三合會調查科和財富情報及調查科昨日（20日）展開聯合行動，以多項罪名總共拘捕多人，同時揭發集團利用至少25個本地銀行戶口，清洗2.1億元犯罪得益，檢獲51萬元現金、多隻總值250萬元的手錶、一部價值100萬元的名車，警方亦防止集團轉走140萬元犯罪得益，其中一名骨幹成員已被落案起訴一項「洗黑錢」罪，明日（22日）在東區裁判法院提堂。



截至3月22日凌晨，人員共拘捕55人，包括33名本地男子、2名持雙程證內地男子、1名非華裔男子、15名本地女子、3名持雙程證內地女子及1名非華裔女子，年齡介乎23至72歲。



警方檢獲大批證物。（陳浩然攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察張兆樂交代「犁庭掃穴」行動細節，指出該個集團意圖擴張勢力，在不同犯罪活動分一杯羹，並和過去數個月的暴力傷人案件有關，部門聯同西九龍總區刑事部、西九龍各分區和機動部隊突擊搜查由該個集團操控的非法場所，包括以餐廳作為掩飾的百家樂賭檔、在唐樓、私人住宅和商廈開設的釣魚機賭檔，警員亦到不同犯罪黑點例如夜店、酒店範圍和遊戲機中心展開高調巡邏。

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警方在是次行動總共拘捕18男14女，年齡介乎23至72歲，涉及多項罪名，包括「營辦或者協助營辦非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「販運危險藥物」、「公眾地方內擾亂秩序」、「製造虛假文書」、「藏有虛假文書」，警方亦檢獲大批賭博工具、11萬元現金、面值14萬元籌碼，以及7張偽造身分證和相關製造工具，相信行動堵截集團的非法賭博收入來源。

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財富情報及調查科總督察黎偉俊則交代「戰域」行動詳情，指出2018年12月至去年10月期間，集團利用至少25個本地銀行戶口清洗2.1億元犯罪得益，戶口屬於集團成員、其家人和親戚所持有，收取各項非法活動的收入，戶口之間頻繁交易，他們在櫃員機提取現金和購買名車、手錶等物品，增加警方調查黑錢去向的難度。

警方昨日（20日）突擊搜查多個地方，以「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」罪名拘捕9男2女，年齡介乎23至39歲，其中兩人是集團骨幹成員，檢獲51萬元現金、多隻總值超過250萬元的手錶、一輛約值100萬元的名車、面值約40萬元的籌碼、18台遊戲機、7張懷疑為偽造的身份證、多部手提電話、電腦及打印機和約250克懷疑可卡因，毒品市值約20萬元，同時防止集團匯走140萬元犯罪得益，調查亦發現被捕人和集團購買超過600萬元的名車，其中一名骨幹成員已被落案起訴一項「洗黑錢」罪，明日（22日）在東區裁判法院提堂，其餘人仍被扣查或獲准保釋，警方繼續追查黑錢去向。

財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有（中）、總督察黎偉俊（左）和有組織罪案及三合會調查科總督察張兆樂（右）交代案情。（陳浩然攝）

財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，今次聯合執法行動達到預期目的，顯示警方有能力、有決心打擊黑社會，將會採取適當策略，加強打擊力度。

警方表示，財富情報及調查科聯同有組織罪案及三合會調查科、西九龍總區刑事部、西九龍各分區以及警察機動部隊根據線報及經深入調查後，昨日（20日）突擊搜查西九龍區內多個單位、食肆及娛樂場所，截至今日（21日）共拘捕25名本地男子、一名持雙程證內地男子、一名非華裔男子、12名本地女子、3名持雙程證內地女子及一名非華裔女子，年齡介乎23至72歲。

行動中，人員檢獲約五十一萬元現金、多隻總值超過二百五十萬元的手錶、一輛約值一百萬元的私家車、面值約四十萬元的籌碼、十八台遊戲機、七張懷疑為偽造的身份證、多部手提電話、電腦及打印機和約二百五十克懷疑可卡因，毒品市值約二十萬元。