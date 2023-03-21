車cam直擊｜疑目光問題爆衝突　私家車遇刀煞追斬　倒車衝前逃走

網上流傳一段車cam片段，今日（21日）凌晨在荃灣大河道，有持刀男子從一私家車落車，企圖襲擊另一私家車上的人，後方另有多人持刀從荃灣公園方向衝出企圖施襲，遇襲私家車先倒後再衝前逃去。據了解，事件疑有「前傳」，懷疑兩車司機曾在附近因目光問題爭執，其後各自上車離開，之後發生片中事件。



車cam片段攝於凌晨約零時57分，當時一輛私家車疑正在大河道一個紅綠燈位置等候轉燈，旁邊行車線另一黑色私家車的男司機突然落車，手持長刀跑向等燈的私家車企圖施襲，後方路口亦有最少5人先後衝出，當中最少兩人持刀。

受襲私家車立即倒車到路口位置，之後再駛前加速逃走。有刀匪嘗試奔跑追車無果，有同黨見無法追上，向前掟雜物及刀，但均沒有擊中私家車，私家車成功逃脫。

警方則接獲一宗懷疑是事件「前傳」的報案，在今日凌晨約零時半接報，兩名男子在荃灣大河道附近爭執，其間有人手持武器襲擊另一人。報案人更稱見到有人手持牛肉刀。惟警員到場未有發現，其後經其他渠道，聯絡到其中一名20歲姓曹（音譯）男子調查。

該名姓曹男子是車cam片段中遇襲私家車的司機，他稱自己當時在海旁，因目光問題與另一私家車的男司機爭執，後來兩人邊爭執邊前往大河道取車。曹自稱曾手持電筒，但沒有襲擊對方，警方及後將案列作「糾紛」處理。