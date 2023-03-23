疑目光問題肇禍　荃灣西站外群煞持利器追逐　反黑1日後拘4男

荃灣大河道港鐵荃江灣西站對開，前日（21日）凌晨有一群持刀男子，企圖追截及襲擊一輛私家車上的人，懷疑雙方事前曾因目光問題起爭執。警方今日（23日）表示，前日（21日）凌晨時分接獲報案，指荃灣西站外有人懷疑持利器在街上追逐，荃灣警區反三合會行動組根據情報及經深入調查後，迅速鎖定涉案疑人，昨日（22日）在葵涌區拘捕4名男子，年齡介乎18至33歲，涉嫌「毆鬥」，懷疑與案件有關，行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。案件交由荃灣警區反三合會行動組跟進。



事發情況由被追截事主的車cam片段拍得，當時為周二凌晨約零時57分，事主的私家車疑正在大河道一個紅綠燈位置等候轉燈，旁邊行車線另一黑色私家車的男司機突然落車，手持長刀跑向等燈的私家車企圖施襲，後方路口亦有最少5人先後衝出，當中最少兩人持刀。

受襲私家車立即倒車到路口位置，之後再駛前加速逃走。有刀匪嘗試奔跑追車無果，有同黨見無法追上，向前掟雜物及刀，但均沒有擊中私家車，私家車成功逃脫。

警方則接獲一宗懷疑是事件「前傳」的報案，在今日凌晨約零時半接報，兩名男子在荃灣大河道附近爭執，其間有人手持武器襲擊另一人。報案人更稱見到有人手持牛肉刀。惟警員到場未有發現，其後經其他渠道，聯絡到其中一名20歲姓曹（音譯）男子調查。

該名姓曹男子是車cam片段中遇襲私家車的司機，他稱自己當時在海旁，因目光問題與另一私家車的男司機爭執，後來兩人邊爭執邊前往大河道取車。曹自稱曾手持電筒，但沒有襲擊對方。