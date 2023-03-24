社協「友家宿舍」助75人脫露宿生涯　促政府增宿位及延長宿期

香港社區組織協會（社協）推出「友家宿舍—鐵人自立計劃」，並於周四（23日）舉行開幕典禮，社協表示該計劃由2018年至今已協助75人脫離露宿生涯。社協指，近年露宿人士數字不斷上升，但政府資助宿位卻追不上實際需要，建議政府考慮改善現有的資助宿舍模式，如將無家者宿位住宿期由6個月增至 24個月等。



社協及主禮嘉賓探訪宿友，了解宿舍住屋生活。

社協表示，近年露宿人士數字不斷上升，社會福利署已登記露宿者人數由2014年的718人，上升至去年底的1581人，增幅達202%，顯示無家者對住宿亦有很大需求。但政府資助露宿者宿位由2014年的202個增至本年的228個，增幅僅約12.8%，而且政府資助宿位（60%入住人士）上限為半年住宿期，難以應付露宿社群的需要。

社協表示，自2018年起於大角咀推行「友家宿舍」無家者宿舍服務，首三年計劃（2018- 2021年）合共安置24位無家者，及至2022年獲傅德蔭基金有限公司支持推行第二個三年計劃，資助翻新7個由良心業主借出的單位，以及資助期間的宿舍營運費用，宿位亦由原來的24個倍增至53個，計劃已於 2022 年中開始入伙。

社協指，計劃至2023年3月已協助75人入住使用宿舍服務及脫離露宿。社協亦藉無家者宿舍計劃，建議政府考慮改善現有的資助宿舍模式：包括在3年內增加資助無家者及單身人士宿位 200 個以上、無家者宿位住宿期由6個月增至 24個月、設立純女無家者服務中心及提供2人住宿房間予有需要的無家者、增加無家者外展隊醫生人手等，以支援無家者社群的住宿需要，紓緩再露宿的問題。

「友家宿舍—鐵人自立計劃」為一個全方位支援服務，不單為露宿者提供住宿，還全方位支援露宿者提升自力更生能力、職業、理財及人生規劃、提供就業轉介、職業培訓、儲蓄理財支援服務，又舉辦各項提升身心健康的訓練、義工服務，並與舍友訂立長期住宿計劃以解決其居住困難。

