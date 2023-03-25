葵涌扑車撞車案疑涉黑幫糾紛拘6人　警緝在逃人士

昨（24日）凌晨2時許葵涌的扑車及撞車案，一輛白色豐田Mark X私家車駛至健康街2至6號一工廈對開時，突被多名男子持硬物扑爆全車玻璃，該車調頭逃走期間，卻與另一輛報稱恰巧駛至的深色福士Golf私家車相撞，其後路面遺下1.45克懷疑霹靂可卡因毒品。警方經初步調查後，相信福士是蓄意攔車，不排除案件涉及幫派糾紛，合共拘捕6人，並追緝在逃人士。



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被捕6人中，包括遇伏擊的豐田私家車姓施（21歲）男司機，他有黑幫「和勝和」背景。姓鄭（26歲）豐田私家車車主亦被捕，他與施男結識約3個月，間中會借出私家車予施男使用。

另外，福士私家車上兩名被捕男子，分別姓鍾（27歲）男司機及姓黃（23歲）男乘客。鍾男曾經是「和勝和」的成員，後來「過底」到「新義安」，但與多名「和勝和」人馬均有保持著聯繫，關係友好，包括案中被捕、懷疑有份糾黨扑車的姓黎（26歲）男子。而黃姓男乘客，以及事後到場「支援」他的姓李（18歲）女朋友，亦有「新義安」背景。

消息稱，施男於4個月前結識了一名黑幫人士，事發時他載同對方正前往上址健康街一個掘頭路，準備到工廈參加派對，欲下車之際遭到伏擊。當時黎男夥同另外4名男子，手持亞克力膠棍扑車。施男見狀駕車調頭嘗試突圍，沒料到福士私家車駛至，堵塞掘頭路的出口，結果兩車頭尾相撞。施男與同車人士眼見前無退路，後有追兵，立即下車朝不同方向逃去。

警方接報到場調查，當場截獲鍾、黃、黎、李4人，他們涉「鬥毆」被捕。施男其後由律師陪同下回到上址助查，警方亦尋獲豐田私家車的姓鄭車主。警方進一步調查後，在現場發現5個裝有共重約 1.45 克懷疑可卡因的塑料袋，但現場人士均否認擁有毒品，警方遂以涉嫌「販毒」將6人全部拘捕。

葵青警區刑事調查隊不排除案件涉及幫派糾紛，正追查事件來龍去脈，並追緝涉案在逃人士。

涉案深色福士男司機（右一）拿著嬰兒紙尿片。