尖沙咀錶舖劫案｜南亞賊操廣東話　專掠最貴價名錶　店員料曾踩線

尖沙咀一間專營名錶的樓上錶行昨日（25日）遇劫，4名劫匪手持牛肉刀闖進舖內，掠去46隻總值約千萬元的名錶後逃去。《香港01》與該店職員Winnie取得聯絡，重組當時兇徒的犯案經過。4名劫匪化身地盤工人，分工明確，兩人擔當刀手、兩人負責掠財，以廣東話喝斥店員開櫃後，數分鐘內便將最貴價的名錶全數掠去，更一度收走店內人士手機以防有人暗中報警。惟百密一疏，他們竟順勢帶走了Winnie的iPhone，曝露逃走路線，可見他們登上套假牌的賊車後，朝漾日居逃去，可惜警方趕赴追截時已不見賊蹤。由於老闆及店員情緒未平復，店舖目前暫時停業，老闆已於網上列出被偷走的錶款及錶身序號，呼籲市民小心購入賊贓。



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遇劫錶行RWW watch company分別於尖沙咀、旺角、銅鑼灣設有分店，其中位於尖沙咀彌敦道重慶站CKE商場二樓的分店，昨日下午3時許，慘遭劫匪洗劫。職員Winnie指出，事發時她不在店舖內，老闆黃先生及兩名同事在店內工作，正招待兩名客人。她引述同事的經歷指，4名身穿反光衣的南亞賊人全部戴上頭套，難以看清楚他們的長相。

他們甫入店內，兩人便亮刀指嚇，操純正廣東話著店員打開錶櫃，「班賊一入到嚟，即刻攞兩把牛肉刀出嚟，指住佢哋話要攞錢、開鎖匙。」店員不敢輕舉妄動，依言打開錶櫃，另外兩名劫匪立即將櫃內大量名錶，掃進兩個分別紫色及灰黑色的手提旅行袋中，部分只取走錶，亦有些是連同證書一同取走。他們亦掠去店內3.7萬元的現款。惟幸客人僅受驚，沒有財物損失。犯案經過歷時僅數分鐘。

Winnie續指，劫匪闖進店內時，曾取走所有同事的電話，包括當時Winnie放在檯面充電的iPhone，「佢哋一入到去就收晒所有同事電話，話驚你哋報警，臨走個時唔知點解，又漏咗我嗰個電話，其他又掉低晒」。

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老闆曾追賊 直擊登七人車逃走

劫匪得手後立即逃離店舖，錶行老闆追出嘗試阻截無果，「我老闆當時未拎返個電話，佢追出去，追埋落樓下，叫途人打電話報警，但冇乜人幫佢」。老闆目擊劫匪登上一輛停泊在前方不遠處的黑色Alphard七人車，亦有熱心市民拍下車牌，惟警方調查後相信賊車套上假牌，料難以追蹤下落。

Winnie事後追蹤手機GPS，發現賊車朝戲曲中心的大直路駛去，最後位置顯示在連翔道漾日居。警方於該處搜索過後，既沒找到賊蹤，亦未尋回Winnie的手機，她無奈稱﹕「我覺得佢哋已經掉咗啦」。

老闆及店員現時情緒仍未回復，Winnie指「直情瞓唔著，個個見到咁情況都會驚。」因此老闆決定各分店均暫時停業，並於網上列出被偷走的錶款及錶身序號，呼籲市民小心購入賊贓。Winnie指被偷走的大部分為店內最貴的貨物，估計劫匪曾「踩線」，「知道邊啲櫃嘅貨擺向邊一邊，跟住佢就嚟攞個啲貨，攞晒啲金錶，起碼幾十萬一隻。」惟商場常有南亞人士出入，故難辨誰是可疑人士。警方現正追緝落手打劫的4名賊人，及估計是負責駕駛接應車輛的同黨，她希望警方早日緝捕疑人歸案。