荃灣大窩村寮屋燒成廢墟　村民無家可歸　數十萬元銀紙金器恐化灰

「我乜都無晒，乜都無晒。」居於荃灣大窩村的陳女士，昨晚與朋友飲茶回家途中聽到芙蓉山有火警，殊不知正是自己住所。她與丈夫在社區會堂過夜，今早（27日）回村點算損失，尋回的只有一袋已經燒得溶溶爛爛的1000元紙幣。陳女士表示屋內放有原本給兒子娶老婆用的金器及現金共約8萬元；丈夫李先生更稱有幾十萬元現金現已化為灰燼。



除了財物損失，大窩村更是滿目瘡痍，寮屋已成頹垣敗瓦，僅能辨出鐵枝、木板；四周熏黑，家當全毀，床只燒剩鐵架。陳女士坦言不知何處容身，希望政府幫忙解燃眉之急。



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李先生自2012年從內地來港，在大窩口村居住十多年，月租1400元。火警後他與陳姓妻子到社區會堂留宿一宵，今早（27日）回村「搵返少少錢」，可惜只尋得一疊疊熏黑的銀紙。李先生聲稱屋內「幾十萬港紙唔見咗」，向記者展示已經燒得溶溶爛爛的大疊1000元紙幣。其妻則表示原先為次子結婚張羅了一些金器、人民幣，後來次子與女友分手，財物仍然放在屋內，但如今不知所蹤，相信已經化成飛灰。

陳女士指昨晚與朋友外出飲茶，搭車回家時聽到火燭，當時仍不知火燭地點，沿芙蓉山行上村時才得悉家園被烈火焚燒。面對頹垣敗瓦，陳不禁感嘆「間屋燒到咁，我都唔知去邊度瞓」，無奈稱「我乜都無晒，乜都無晒。」

兩名兒子各有家庭，未能支援兩老，他們亦沒有申請公屋，如今無處容身，希望政府幫忙安置，以解燃眉之急。

荃灣芙蓉山大窩村昨晚（26日）發生火警，至少6間寮屋被火焰吞噬，村民估計是寮屋下層開始起火，波及上層鐵皮屋。消防經調查後，初步相信有電器過熱引致火警。