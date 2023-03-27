尖沙咀錶舖千萬劫案｜警拘3南亞男　分別有香港身份證及持行街紙

尖沙咀一間專營名錶的樓上錶行前日（25日）遇劫，4名劫匪手持牛肉刀闖進舖內，掠去46隻總值約千萬元的名錶，登上一輛停泊在前方不遠處的黑色Alphard七人車後逃去，警方一直積極追查案件。

案件今日有新進展。警方指，油尖警區重案組正積極跟進案件。人員經深入調查後，分別於3月26日及27日晚上，在深水埗區拘捕3名分別30至43歲非華裔男子，涉嫌「行劫」。3名被捕男子現正被扣留調查。

消息稱，疑匪犯案前曾派人駕車到現場「踩線」。被捕人士中，其中兩人為巴基斯坦籍男子，其中一名37歲持「行街紙」男子，為該車司機；另一名43歲疑犯，則持有香港身分證，為該車車主。此外，30歲被捕人為印度籍，持香港身份證。警方繼續追緝其餘同黨和賊贓下落。



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遇劫錶舖RWW watch company分別於尖沙咀、旺角、銅鑼灣設有分店，專營貴價名錶，新錶及二手錶均有出售，營業至今8、9年不曾遇劫。惟位於尖沙咀彌敦道重慶站CKE商場二樓的分店，前日下午3時許，慘遭劫匪洗劫。《香港01》先後與店舖老闆及店員Winnie取得聯絡，重組整個案發經過。

店舖老闆對店舖遭洗劫一事，大感震驚及難過。警方為他及店員錄取口供，休息過後，如今回想事件經過及細節，目前仍然猶有餘悸。他憶述事發時，正與兩名女店員在店舖內接待兩名客人。4名年約25至35歲、身材高大的劫匪突然闖進店內，分別為3名南亞裔男子及1名疑似中國籍男子，其中兩人手持牛肉刀，一人腰間更有疑似槍柄的物體。他們操流利廣東話，相信是在香港土生土長的人。

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帶頭劫匪態度輕佻 不斷爆粗喝罵店員

「帶頭嘅入到嚟，望住我哋個方向，佢第一句講『Hello』」，眾人第一時間以為是相熟人士，或者是附近地盤工人前來問路借廁所，遂問﹕「有咩幫到你？」沒料到對方竟開口稱打劫﹕「攞X晒啲錶、攞X晒啲錢出嚟，同埋打開錶櫃！」、「錢呀！錢呀！你X母！」。尾隨其後的同黨隨即關上店門，並以手機播放音樂，帶頭劫匪輕浮說﹕「幾好呀，仲有音樂聽！」

由於劫匪看起來是慣犯，且手中持有的牛肉刀相當鋒利，更令人心寒，「佢哋一路攞住兩把牛肉刀，哼啲檯、哼啲櫃，哼我哋擺向檯面啲錶盒，真係劈入咗落去」。

當刻老闆顧及自身與店內人士的安全，未有反抗刀手，「當下咩都做唔到，就算我控制到一個，我兩個女同事同客人都有危險」、「把刀真係好鋒利，揩到佢地塊臉都唔知點算」。

老闆不時望向店外，希望會有保安員或警方到場救援，惜外援遲遲未到，賊匪亦催促開櫃。他從女店員手中取得鎖匙後，遂將鎖匙交給南亞劫匪，著他自行開櫃門。對方即以粗口辱罵﹕「你係咪玩嘢呀，你開，唔係我開！」。老闆邊開門，對方亦邊喝罵﹕「快X啲呀！」店員及客人嚇至全身顫抖，不敢郁動。

4名南亞裔賊人闖入CKE商場一錶店行劫，並持刀指嚇職員，5分鐘內掠走半個飾櫃。（陳浩然攝）

最終劫匪以3分鐘時間，將櫃內45隻勞士力及1隻PATEK PHILIPPE 百達翡麗掠走，放進兩個手提行李袋中，總值約1078萬元。他們得手後便收刀，施施然漫步離開店舖。當賊匪走至商場大直路中間時，老闆追出舖頭，一邊大叫「有人打劫阿」，一邊保持距離地緊隨賊人後方，希望驚動在重慶大廈一帶巡邏的警員。「下面咁多人，我哋成日向個度返工放工，下面其實週時會有警車、有警察，有時會有藍帽子會向橫街窄巷巡邏。」可惜事發時剛巧未有巡警。

賊車遇上彌敦道塞車 滯留一分鐘

賊匪疑沒想到老闆有勇氣追上，立即急步逃出商場，並登上一輛停泊在中間道近巴士站的黑色Alphard七人車。賊人登車後，由於彌敦道三線塞車，賊車滯留在車龍間約一分鐘，「我諗佢哋上車後都好急，有6、7部車塞住向前面郁唔到」。事後回想，若他及時攔住前方車輛，或有機會阻截賊匪離開，惟當時過於慌張，未能想出更好的對應方案，只能目送賊車往柯士甸道方向駛走，「目送部車走啦，都冇計，因為都要保持距離，驚佢突然間落車，回馬槍」。

當時街頭不少市民目擊經過，有一名在巴士站候車的熱心女途人拍下車牌及嘗試報警，老闆對此諒解，「唔能夠怪香港市民，遇到呢啲，邊有人夠膽幫手啊」，並感謝仗義幫忙的女途人。

老闆感謝警方「身水身汗」趕到 盼早日破案起回失物

消息指，賊匪於3時31分離開店舖，職員迅速在1分鐘後已致電警察999報案中心熱線求助。警方在接報後3分鐘內迅即調動人手趕赴現場。第一批警員於3時40分、亦即接報後8分鐘抵達現場展開調查。據知，職員於案發一刻按動緊急報案掣後，保安公司曾數度致電警方直線，當時警方人員已正趕往現場。

老闆眼見警員到達商場時「身水身汗」，而且警方高度重視案件，派出軍裝警員、鑑證人員、重案組探員調查案件，包圍商場部份通道，更啟動「捷進行動」嘗試阻截賊匪，亦捱通宵列表了全部的失物。老闆對警方的努力表達謝意，亦希望警方能早日將賊人繩之以法，起回失物。

他又指，店內設有保安公司的緊急報案掣，女同事甫見劫匪時，已鼓起勇氣，暗中按掣通知保安公司，惟沒料到保安公司指事發時曾多次聯絡警方無果。他對情況感無奈，考慮日後會搬遷到較高保安的商場，並打算如地舖一樣裝設雙電門。過往涉案商場有多間錶行，向來治安良好，部份店鋪都打開門做生意，行家彼此大多認識，沒想到今次賊人會專挑在商場最深處的店舖犯案。

他已將失物清單發布到各大行家群組中，群組內有各國經營名錶的行家，眾人皆感到難過，「叫我加油，希望我搵得返」，並表示一旦發現贓物便會通報警方。他想不到賊贓會以何途徑轉售，因每一隻勞士力錶錶面內圈皆刻有獨一無二的「內影」，賊匪應沒有工藝可以磨走或更改，認為賊人難以出售。

負責人在facebook交代劫案，詳列失物名單及手錶號碼，「不要購買來歷不明的手錶…只望大家買賣小心，望香港警方早日捉拿賊人」。（facebook截圖）