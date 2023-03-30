北大嶼山公路奪命車禍｜近東薈城慢線重開　仵工將遺體舁送殮房

北大嶼山公路奪命車禍，一輛的士撞向因交通意外停泊在快線的貨車，隨即起火，司機不幸命喪火海。今早（30日）9時半左右，仵工到公路現場將遺體舁送殮房。警員繼續在的士上搜證，另外召喚夾斗車將馬路上雜物夾走，開通慢線讓車輛可以經公路入機場。



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運輸署上午9時07分宣佈，北大嶼山公路往機場方向近東薈城的全線封閉。 車龍龍尾已到北大嶼山公路近迎東邨；赤鱲角路(往機場方向)的車龍龍尾已到順朗路近大蠔灣。 運輸署呼籲前往機場一帶的市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

16條巴士路線須改道行駛，包括龍運A31、A32、A38、A41、A43、A41P、A43P及A47X；城巴A11、A12、A21、A22、A26、A26P、A29及A29P。

凌晨4時許北大嶼公路往機場方向兩架貨車相撞，尾隨的士收掣不及撞向意外後停在快線的貨車，司機不幸葬身火海。貨車相撞的車CAM片段曝光，可見兩架貨車依次序沿慢線行駛，後面的貨車撞前車，然後失控滑行向快線停下。兩輛的士先後從後而上，江姓司機成功避過停在路肩，但左前軚輾過垃圾導致爆胎；一分鐘後另一架的士收掣不及，猛撞停快線的貨車，繼而起火，司機當場喪命。

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