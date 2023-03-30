北大嶼兩貨車相撞車CAM曝光　的士司機收掣不及撼貨車尾起火喪生

北大嶼山公路凌晨兩架貨車相撞，尾隨的士收掣不及撞向意外後停在快線的貨車，司機不幸葬身火海。貨車相撞的車CAM片段曝光，可見兩架貨車依次序沿慢線行駛，後面的貨車撞前車，然後失控滑行向快線停下。兩輛的士先後從後而上，江姓司機成功避過停在路肩，但左前軚輾過垃圾導致爆胎；一分鐘後另一架的士收掣不及，猛撞停快線的貨車，繼而起火，司機當場喪命。



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逃過一劫的的士司機江先生（63歲）憶述意外情況，指當時載着3名乘客，沿快線往機場方向行駛，見到前方有貨車停在快線「熄晒燈」，於是扭過貨車駛到中線，但路面滿佈垃圾「全部都廢物嚟嘅」，輾過時左前軚爆裂，只好停車。（陳永武攝）

逃過一劫的的士司機江先生（63歲）憶述意外情況，指當時載着3名乘客，沿快線往機場方向行駛，見到前方有貨車停在快線「熄晒燈」，於是扭過貨車駛到中線，但路面滿佈垃圾「全部都廢物嚟嘅」，輾過時左前軚爆裂，只好停車。此時左前方約300米，有另一架貨車打死火燈停路肩。江先生遂將的士停在路肩貨車的前方，一分鐘後聽到「嘭」一聲，落車查看見到快線貨車車尾著火，瞬間蔓延到車頭。

江先生提供的車CAM片段，見到他扭過快線貨車，再越過路肩貨車，停在路肩。另外有一條車CAM片在網上流傳，可見兩架貨車依次沿慢線行駛，後面的貨車撞向前車，然後失控滑行向快線停下。後面貨車姓朱（46歲）司機被送往瑪嘉烈醫院治理。

受交通意外影響，北大嶼山公路往機場方向近東薈城全線封閉，受影響巴士路線須改道行駛。 北大嶼山公路往機場方向的車龍龍尾已到北大嶼山公路近映灣園，上址交通擠塞。運輸署呼籲前往機場一帶的市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。