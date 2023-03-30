警方破跨境電騙集團拘11人　包括2金舖職員　涉欺詐洗黑錢近1.2億

警方與內地的國家反詐中心進行聯合行動「博浩」(GRANDWIDE)，針對一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。行動中，在港拘捕11名男子涉嫌干犯「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪，被捕者包括兩名金舖職員，另有5名持雙程證男子，清洗黑錢的金額高達1億1,900萬港元。警方在行動中檢獲173萬現金、兩條2.6公斤金條、11隻共價值300萬的手錶等財物，而案中680名受害人全部是內地人，他們在不同類型電話騙案中中招。



警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟（左）及高級督察羅俊熹（右）向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，被捕11名男子包括兩名骨幹成員、4名持卡購買者，3名把風及接送司機，與及兩名金舖職員，他們年齡介乎23至49歲。除兩名職員獲准保釋外，其餘9人將被落案控以一項串謀欺詐罪。

警方於今年2月底收到線報後隨即展開調查，據了解，犯罪集團招攬傀儡於多間內地銀行開設戶口及扣賬卡，以收取電話騙案所得的騙款。受害的680人全部是內地人，他們在不同類型電話騙案中中招，包括「猜猜我是誰」及投資騙案等，被騙的款項達1億1,900萬港元。與此同時，犯罪集團招攬內地人及港人，使用有關扣賬卡於本港商店購買手提電話、金器及名貴手錶。

警方檢獲11隻共價值300萬的手錶，當中包括標價56.6萬元的FRANCK MULLER 法穆蘭手錶。（黃偉民攝）

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警方調查發現9人與案有關，於是展開埋伏，本周二（28日）港島及新界採取拘捕行動，當中7人負責把風及駕車。9人全部為男性，4人是本地人，5人持雙程證，年齡由23至36歲，報稱冷氣技工及裝修工人等。警方同時發現，有商店職員明知款項是犯罪得益，仍然進行交易，涉嫌與案有關，遂於昨日在新界兩間金舖分別拘捕46歲及49歲男職員。警方在疑犯身上、住所檢獲的證物包括173萬港元現金、兩條2.6公斤金條、11隻共價值300萬的手錶，兩條金條、金器及30張扣賬卡及18部手機。從警方展示的證物中可見，檢獲的手錶包括標價56.6萬元的FRANCK MULLER 法穆蘭手錶。

警方仍然追查其他涉案人士，不排除再有人被捕，同時亦追查扣賬卡的下落。警方指出，雖然今次不涉及本地戶口，但仍然呼籲市民留意，「唔租、唔借、唔賣」戶口，因為歹徒會利用戶口處理來歷不明的資產。

警方表示，涉案洗黑錢集團涉嫌本年2月至3月期間，利用超過90個內地銀行戶口清洗約1億1,900萬元的懷疑犯罪得益，調查顯示，該些犯罪得益涉及發生在內地的至少680宗詐騙案，所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕，重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。