葵涌凍倉冧石屎傷父女　管理處主管被捕　屋宇署：樓宇結構無危險

葵涌今日（2日）發生墮石屎意外，早上10時許，警方正為掃墓人士分流前往荃灣華人永遠墳場拜山，其間隊伍旁邊的永基路35號嘉里凍倉9樓外牆一幅約2米乘3米的石屎剝落，部分石屎碎片擊中途經對出永孝街的一對父女，警方經調查後，經初步調查後，以涉嫌「自建築物掉下的物體」罪名拘捕一名53歲姓黃的凍倉管理處男主管，案件交由葵青警區刑事調查隊第七隊跟進。



該對姓歐陽父女中，72歲老父頭腳受傷，47歲女兒則手肩受傷，保持清醒，被送往瑪嘉烈醫院治理。

屋宇署﹕大廈物管已安排承建商補救

屋宇署回覆《香港01》查詢時指，就葵涌永基路35號一棟倉庫大廈有外牆批盪剝落事故，署方今日早上接獲警方通知後，隨即派員到上址視察，發現上址9樓外牆有部分飾面及批盪剝落，但整體樓宇結構沒有明顯危險，有關大廈物業管理公司已立即安排註冊承建商採取補救行動，包括在大廈3樓外牆加設防護措施，以及將展開所需的外牆檢查及修葺工作，以移除其餘可能鬆脫的飾面及批盪，署方會繼續跟進個案。

涉事樓宇樓齡25年及樓高16層，根據紀錄，署方至今沒有就該樓宇發出維修令或勘測令，而署方最近亦無接獲有關上址外牆有欠妥的舉報。

網上流傳一段車cam片段，拍下事發一刻。車cam顯示今早10時16分，該車往永孝街方向行駛，途徑分流站時準備右轉，突然前方嘉里凍房外牆石屎剝落倒下，傳出數次響聲，墮落位置揚起一片塵埃。分流站警員聞墮物響聲即向車輛伸手示意停駛，司機停車後不禁驚訝：「嘩嘩，真係好在無行咋，早兩步都無命呀」。有現場人士見狀嘩然，並急腳離場。