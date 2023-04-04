葵涌凍倉冧石屎傷父女　屋宇署發勘測令　要求交報告及修葺方案

周日（2日）葵涌永基路35號嘉里凍倉9樓外牆發生塌石屎事故，造成一對父女受傷。屋宇署發言人今日（4日）表示，已向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測有關外牆，包括批盪剝落的成因分析，並提交勘測報告及修葺方案。



當日，警方以涉嫌「自建築物掉下的物體」罪名，拘捕一名53歲姓黃的凍倉管理處男主管。屋宇署亦派員視察，聯絡物業管理公司，在大廈外牆加設防護措施，並安排註冊承建商，在事故翌日（3日）展開外牆搭建棚架及鋪設防護網的工程。



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屋宇署指，當日接獲警方後通知，隨即派員視察，發現該大廈9樓面向永孝街的外牆有部分飾面及批盪剝落，但整體樓宇結構沒有明顯危險。涉事大廈樓齡25年及樓高16層。根據批准圖則，該大廈的6樓至11樓為冷藏庫用途。

署方發言人補充，該署一直以風險為本為原則，包括強制樓齡達30年或以上的私人樓宇進行驗樓、透過大規模行動主動巡查並向失修樓宇發出修葺令，以及跟進市民舉報等，有系統地處理樓宇失修問題。業主須對其物業的樓宇安全和維修保養負上責任。而政府亦會向負責任的業主提供協助和支持，並對失修樓宇採取執法行動。

當日，警方正分流掃墓人士前往荃灣華人永遠墳場，有途經車輛車Cam拍下事發一刻。記錄外牆石屎剝落倒下，傳出數次響聲，墮落位置揚起一片塵埃。分流站警員見狀向車輛伸手示意停駛。