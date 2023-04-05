兩女賊馬鞍山落網　涉香港仔偷金鏈案　黑布蒙頭帶署

本港昨日（4日）一日內發生至少兩宗手法相同的搶劫金鏈案件，兩女子兜搭老翁，聲稱可提供按摩服務，其後露出賊相，「上下其手」搶金鏈。事件引起市民關注，今早（5日）有人見兩名可疑女子在馬鞍山恆安邨，懷疑企圖偷竊老翁物品，報警求助。警員到場經過一輪調查，將兩名女子拘捕。她們涉嫌與一宗在香港仔發生的劫案有關，正調查是否涉及其他案件。



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今日（5日）上午9時30分，有街坊見到兩名女子在恆安邨恆月樓對開形跡可疑，擔心她們向老翁埋手偷竊，於是報警求助。警方到場向兩名女子問話，其後將二人拘捕。她們被黑布蒙頭帶上警車。現場消息指，她們涉嫌與日前一宗在香港仔東勝道發生的偷竊案有關，正調查是否涉及其他案件。

兩女涉及的案件發生在昨日（4日）下午3時06，一名67歲男子在香港仔一巴士站，被一名女子兜搭，並帶他到東勝道4號一幢大廈後樓梯。女子突然箍住男事主腰部，叫他不要離開；另一名女子突然出現，搶去男事主一條值2.5萬元的金頸鏈，兩女得手後逃去。警方相信被捕的兩名女子，香港仔此宗偷竊案有關。

本港昨日一日內發生至少三宗街頭劫案。除上述香港仔的案件外，上午9時25分紅磡蕪湖街一名姓高（89歲）老翁被操普通話兩名女子兜搭提供按摩服務，老翁跟上樓時在梯間遇劫，遭兩女熊抱及抓下體，掠去價值約3萬元的金頸鏈。入夜後傍晚6時許，馬鞍山一名姓郭（60歲）行經恆輝街亦被兩女兜搭按摩，答允後被帶到恆安街市後樓梯，被人用手抓下體，並搶走價值2.5萬元金鏈。涉案賊人均操普通話、年約30至40歲、約1.6米高，分別中等身材及瘦身材。