2日4宗搶金鏈劫案　上水男遭從後箍頸搶鏈　警追緝雌雄賊

本港兩日內發生至少4宗街頭劫案，當中最新一宗發生在今日（5日）下午1時許，馬會道26號一名年約40歲男子被一男一女從後箍頸，搶走一條金鏈，事主報警求助，警員接報到兜截不果，正追查兩名疑犯下落，當中女疑犯年約40多歲。



本港2日內另發生最少4宗搶金鏈劫案，包括兩宗「猴子偷桃」劫案。昨日（4日）上午9時25分，紅磡蕪湖街一名89歲姓高老翁被操普通話兩名女子兜搭提供按摩服務，老翁跟上樓時在梯間遇劫，遭兩女熊抱及抓下體，掠去價值約3萬元的金頸鏈。

同日傍晚6時許，馬鞍山一名60歲姓郭男子行經恆輝街亦被兩女兜搭按摩，答允後被帶到恆安街市後樓梯，被人用手抓下體，並搶走價值2.5萬元金鏈，涉案賊人均操普通話、年約30至40歲、約1.6米高，分別中等身材及瘦身材。

今早（5日）市民見兩名可疑女子在馬鞍山恆安邨，懷疑企圖偷竊老翁物品，報警求助。（馬耀文攝）

今日（5日）上午9時30分，有街坊見到兩名女子在恆安邨恆月樓對開形跡可疑，擔心她們向老翁埋手偷竊，於是報警求助。警方到場拘捕兩人。她們被黑布蒙頭帶上警車，警方經調查後懷疑她們涉嫌與上月4日一宗在香港仔東勝道發生的偷竊案有關，一名67歲男子在香港仔一個巴士站，被一名女子兜搭，並帶他到東勝道4號一幢大廈後樓梯。女子突然箍住男事主腰部，叫他不要離開；另一名女子突然出現，搶去男事主一條值2.5萬元的金頸鏈，兩女得手後逃去。

至中午時份，旺角一名年約60歲男子被流鶯兜搭，抵達山東街40號榮華大樓5樓一間賓館，在房內被對方搶去頸上一條價值萬多元的金鏈。妓女逃去不知所終。警察將案件列作偷竊，正追緝涉事疑犯。