涉3宗搶金鏈案包括兩「偷桃」案　5內地男女被捕包括兩對夫婦

近日香港接連發生多宗街頭搶金鏈案，警方今日（5日）先後於馬鞍山及旺角拘捕5名內地男女。警方經調查後，證實5名被捕人士均來自同一犯罪集團，分別涉及3宗劫案，其中兩宗為昨日發生的「猴子偷桃」劫案，兩名長者遭抓下體及奪去金鏈。被捕人士當中包括兩對夫婦。



今早（5日）市民見兩名可疑女子在馬鞍山恆安邨，懷疑企圖偷竊老翁物品，報警求助。（馬耀文攝）

今日（5日）上午約9時30分，警方接獲一名男子報案，指在馬鞍山恆安邨恆月樓對開發現2名內地女子正與一名男子談話，形跡可疑。人員接報到場調查，該2名內地女子及另外2名內地男子，年齡介乎51至54歲，涉嫌與上月4日及昨日（4月4日）分別在香港仔及紅磡區發生的一宗搶劫案及一宗盜竊案有關，他們涉嫌「搶劫」被捕。據了解，4名涉案人為兩對夫婦。

事發上月4日下午3時06分，一名67歲姓陳男子在香港仔一巴士站，被一名女子兜搭，並帶他到東勝道4號一幢大廈後樓梯。女子突然箍住男事主腰部，叫他不要離開；另一名女子突然出現，搶去男事主一條價值2.5萬元金頸鏈，兩女得手後逃去。而昨日（4月4日）九龍城一名89歲姓高老翁，指在紅磡蕪湖街紅湖大廈一樓梯間遭兩女子抓下體，其後被掠去掛有玉墜的金頸鏈價值3萬元。

▼紅磡89歲翁遇兜搭被搶金頸鏈▼



西區警區刑事調查隊第二隊接手調查案件，經進一步調查，今日（5日）下午再於旺角區拘捕另一名53歲姓李內地女子，涉嫌「搶劫」，她懷疑與在馬鞍山恆錦街1號一停車場發生的盜竊案有關。昨日（4日）傍晚6時許，馬鞍山一名60歲姓郭男子行經恆輝街被兩女兜搭按摩，答允後被帶到恆安街市後樓梯，被人用手抓下體，並搶走價值2.5萬元金鏈。

警方調查顯示，該5名被捕男女涉嫌為同一犯罪集團成員，他們現正被扣留調查，案件交由西區警區刑事調查隊第二隊繼續跟進。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

▼馬鞍山「偷桃」搶劫案▼

