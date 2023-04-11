警上水彩園邨搗毒品倉　檢670萬元冰毒拘4男女　最細17歲

警方今日（11日）在上水彩園邨，搗破一個設於公屋單位的毒品倉庫，檢獲10.6公斤懷疑冰毒，市值約670萬港元，並拘捕4名涉案男女，包括一名僅17歲的年輕人。其中一名被捕男子有黑社會背景，警方相信今次行動有效打擊黑幫資金來源。



警方採取代號「豐譽」行動，在上水彩園邨一公屋單位搗破毒品倉，檢獲市值約670萬港元的懷疑冰毒及包裝工具。（王譯揚攝）

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒表示，西九龍總區反三合會行動組探員早前根據情報收集及分析，得知有人向西九龍區的毒販提供毒品。探員鎖定毒品倉庫的位置後，今早持法庭手令，突擊搜查上水彩園邨一公屋單位，在屋內檢獲10.6公斤懷疑冰毒，以及電子磅、茶葉包裝及一部包裝機等工具。檢獲的毒品當時大部分以茶葉包裝裝起，共有10包，每包重約900克，市值共約670萬元。

行動中檢獲的懷疑冰毒，大部分以茶葉包裝，每包重約900克。（王譯揚攝）

警方並在涉案單位內，拘捕2男2女，年齡介乎17至44歲，其中17歲被捕人報稱無業；一名被捕男子有黑社會背景。被捕人將被通宵扣查。

許仲恒指出，相信販毒集團以茶葉包裝作掩飾，從境外輸入毒品，再按需求及價格策劃在本地或境外出售。他稱今次行動成功阻止毒品流入市面，且已有效打擊黑幫資金來源。警方正就毒品來源及潛在買家作深入調查，不排除有更多人被捕。

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒表示，相信販毒集團以茶葉包裝作掩飾，從境外輸入毒品後轉售。（王譯揚攝）

「觀音王」茶葉包裝如冰毒「嘜頭」

警方在今年1月至2月，5天內接連破獲兩宗冰毒案，當時犯罪集團均以營運中的店舖作掩飾存放毒品，今次則以公屋單位作儲存倉，但3宗案件當中，檢獲的冰毒皆以「觀音王」茶葉袋包裝。翻查過往警方偵破的大宗冰毒案件，甚至海外地區破獲的冰毒，不乏以同一款「觀音王」綠色或黃色茶葉袋作為包裝。據悉，製毒集團會以同款包裝袋包裝毒品，形同「嘜頭」，「觀音王」冰毒則相信是來自緬甸金三角地區的製毒工場，每年出產量以噸計算。

▼常見「觀音王」茶葉包裝冰毒▼

