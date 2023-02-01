5日兩舖藏毒│常見「觀音王」茶葉包裝冰毒　認住「嘜頭」知生產商

警方五日內連接破獲兩宗冰毒案，合共檢獲重約230公斤、價值1.32億元的冰毒。兩案共通之處，除了販毒集團均利用營運中的店舖作掩飾存放毒品外，案中檢獲的冰毒皆是以「觀音王」茶葉袋包裝。



▼觀塘便利店冰毒案▼



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▼荃灣家品店冰毒案▼



利用正在營業的店舖存放毒品的手法相當鮮見，事實上，早於2020年，西九龍反黑組亦曾揭發販毒集團租用空置地舖存放重約296公斤、市值約1.58億元冰毒，當時警方已形容手法罕見。販毒集團的藏毒手法再「進化」，相信是為了掩人耳目，逃避警方追查，加上租店成本高，單是店舖按金、上期便是一筆大開支，故宜用於存放較大量的毒品。

至於兩案另一共通之處，是檢獲的冰毒皆以茶葉袋包裝。翻查過往警方偵破的大宗冰毒案件，甚至海外地區搗獲的冰毒，不乏以同一款「觀音王」綠色或黃色茶葉袋作為包裝。包括去年7月，海關在大埔檢獲的780萬元冰毒、去年6月，警方毒品調查科於紅磡區住宅單位檢獲2500萬元冰毒、2020年，西九龍反黑組於油麻地一空置地舖檢獲的1.58億元冰毒，案中皆以同款茶葉袋包裝。

▼常見「觀音王」茶葉包裝冰毒▼



消息透露，製毒集團會以同款包裝袋包裝毒品，形同「嘜頭」。例如以往的「雙獅地球牌」海洛英，為東南亞金三角地區的一個毒品品牌；亦有毒販用運動品牌Nike、連鎖快餐店KFC及小丑公仔等作記認，代表不同批次的可卡因流入市場等。

而「觀音王」冰毒則相信是來自緬甸金三角地區的製毒工場，每年出產量以噸計算。以茶葉包裝除了有商標效果外，亦因為可作真空處理，達至防潮效果。此外，由於冰毒可用化學原材料製作，不受地理環境所限，加上吸食冰毒人口多，以致過往多出產海洛英的金三角地區，過去3至4年來改為製「冰」。

▼警方曾於空置地舖破獲億元冰毒案▼

