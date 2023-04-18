網傳新娘潭非法賽車　警再拘一24歲男涉3罪　累計兩人被捕

網上近日流傳多段影片，有人在新娘潭及鹿頸一帶進行非法賽車，亦有流傳對話截圖顯示有車手疑與對手「賭牌簿」，輸家要轉讓座駕予對方。警方繼上周六（15日）拘捕一名涉案20歲本地男子後，昨午（17日）再在上水區拘捕一名24歲本地男子，涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」及「駕駛沒有第三者保險的車輛」，並將懷疑與案有關的私家車拖往大欖涌汽車扣留中心進一步檢驗。被捕男子正被扣查，案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。



網傳片段顯示，3輛私家車緊貼追逐，過彎時亦未見減速，有車輛更一度越過雙白線；另一段片段則拍得兩車輛疑似拆走車牌鬥車，行徑囂張。附近有多人圍觀吶喊助威，更舉起手機錄低賽車奔馳一刻。網上又流傳對話截圖，指有車手疑與對方「賭牌簿」，輸家需轉讓愛車予對方。

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警方上周六表示，留意到網傳影片顯示，最少兩輛私家車懷疑在沒有展示車輛登記號碼的情況下，於新娘潭一帶進行非法賽車，初步調查顯示事發於4月12日凌晨。警員在上周六凌晨採取行動，在上水區拘捕一名20歲本地男子，涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛沒有第三者保險的車輛」及「駕駛未獲發牌照的車輛」，並扣查涉案私家車。案件由新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員接手調查案件。

警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。警方呼籲各駕駛人士，非法賽車是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。