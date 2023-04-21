電單車疑無車牌泊街遇截　男子辯稱不知情　警：邊個拆我拉埋佢！

網上今日（21日）流傳一段影片，顯示一輛停在路邊雙黃線位置的電單車遭警員截查，當時電單車未有展示車牌及行車證。警員高聲喝斥站在車旁的男子打開車尾箱檢查，發現車牌及行車證放於箱內。男子多次稱車牌並非由他拆下，惟被警員質疑他說謊，又喝斥「講畀我聽邊個拆落嚟！我拉埋佢！」。



警員截查一輛停在雙黃線位置、未有展示車牌和行車證的電單車，要求懷疑是司機或車主的男子打開車尾箱供他檢查。（車cam L（香港群組）facebook/網民Bosco Chu片段截圖）

片段一開首時，警員已正在查問涉事男子，男子稱「唔知，我唔肯定」，警員之後要求男子：「先生，麻煩你同我合作，打開個尾箱畀我檢查。」

男子打開電單車車尾箱後，警員從內取出一個車牌及一張行車證，問對方：「車牌就喺度，行車證喺度，係咪呀？點解你講大話呀？」男子回應稱「唔肯定」，稱因已很久沒有駕駛該輛電單車，「我一路都當係呢個車牌喺我屋企，因為我好耐無揸，有人推咗（電單車）出嚟」。

警員從電單車車尾箱檢獲一個車牌及一張行車證，喝問男子為何要拆車車牌和行車證。（車cam L（香港群組）facebook/網民Bosco Chu片段截圖）

男子辯解期間，警員向一直拍攝事發經過的人說「影住佢（男子）」，又警告男子「你再講大話呢……你妨礙緊司法公正㗎𠵱家！」男子則反問為何要拍攝他，又稱自己沒有說謊。

警員之後問男子：「如果架架車好似你咁樣掹咗個牌、掹咗行車證，之後就可以唔郁就擺喺街度……你明唔明架車要擺牌出嚟呀？」男子回應稱明白，並強調電單車「真係唔郁得」，又稱車牌與行車證並非由他拆下。

男子耍手強調車牌和行車證並非由他拆下，他亦不知是誰拆下。（車cam L（香港群組）facebook/網民Bosco Chu片段截圖）

警員於是要求男子說出誰人拆下車牌和行車證，「講畀我聽邊個拆落嚟！我拉埋佢！」惟男子不斷回應說「唔知道」，警員質疑「邊有唔知呀？架車你㗎喎！擺喺你車裏面、車尾箱裏面喎！」男子則再次重申「架車好耐無郁，我真係唔記得呀阿sir……」片段至此結束。

上載片段的網民未有提及事發日期、時間和地點。有看過片段的網民則表示，質疑涉事男子是想逃避抄牌，「衰咗咪認囉仲撐咩啫」。亦有人認為警員抄牌非常合理，惟毋須如此「躁底」。