上環奪命車禍｜車cam直擊事發一刻　鐵騎越線撞旅遊巴復遭輾過

上環干諾道西天橋今早（25日）發生奪命車禍，一名持「學牌」的29歲姓何男子，沿西區海底隧道往中環方向行駛，駛至中山紀念公園對開時，疑失控撞向一輛旅遊巴，何男遭旅遊巴輾過，頭部嚴重受傷，當場死亡。有網民上載拍得事發經過的「車cam」片段到社交平台，可見當時電單車突然越線撞向旅遊巴車身，姓何鐵騎士失控倒地，復遭旅遊巴尾轆輾過，頭盔飛脫。



事發前，電單車沿右線，與左線的旅遊巴平排行駛。（網上片段截圖）

車cam片段顯示事發為早上約8時半過後，片中見到事發前電單車沿右線，與左線的旅遊巴平排行駛，駛至中山紀念公園對開一個微右彎時，電單車懷疑失控逐漸靠左，之後越過路面虛線撞上旅遊巴車身。

兩車相撞後，姓何鐵騎士隨即連同座駕倒地，何男身體疑跌入旅遊巴車底，復遭旅遊巴右邊尾轆輾過頭部，頭盔飛脫，何男懷疑當場遭輾爆頭慘死，地面遺下大灘血迹及人體組織。旅遊巴車尾煞車燈亮起，一度減速，惟最終沒有停車，直接駛走。

鐵騎士當場證實死亡。警方經一番搜尋後，在小西灣富欣道一間中學內，尋獲涉事藍色旅遊巴。交通警調查旅遊巴右後轆，又檢查車身，然後登上車內搜證。31歲姓關旅遊巴男司機涉嫌「意外後沒有停車及意外後沒有報告」被捕。