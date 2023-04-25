觀塘墮𨋢槽工傷｜同事驚聞慘叫　揭風櫃房逃生門打開　男工墮槽亡

觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓發生奪命工業意外，一名73歲姓成的男清潔工人墮升降機槽分屍慘死。據了解，死者負責清潔風櫃房及其他設備房間，今日（25日）傍晚時分，他偕3名女清潔工，由大廈33樓開始往下進行清潔，至30樓時，其中一名女同事驚聞死者發出「呀」一聲慘叫，回望時已不見死者蹤影，僅發現風櫃房的逃生門打開，懷疑死者跌進𨋢槽內，遂通知控制室，並於晚上6時04分報警。

警方及消防接報到場調查。消防員進入3個相連、分別32、33及34號的升降機槽，終在33號槽底發現死者的主要肢體，左腳則散落在34號槽底，並證實他已當場死亡。據悉，死者同事並沒有目擊其墮槽經過，案件仍在調查中，暫列作工業意外處理。現場消息指，消防初步估計意外不涉及機件故障。



友邦九龍大樓管理公司主管伍先生回覆查詢時表示，今日（25日）下午6時，一名男性外判清潔工人於30樓的風櫃房內進行例行檢查及清潔時，失足跌至𨋢槽底，管理公司知悉事件後立即報警，警方、消防及救護車很快便趕到現場救援，並在升降機槽底內救出事主。意外有待相關部門調查。

勞工處表示，正調查今日下午在觀塘發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。 勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。