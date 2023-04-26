疊囍居傳結業　總經理發短訊稱每月蝕百萬　員工：望拿回血汗錢

剛獲米芝蓮一星的灣仔中菜廳D.H.K疊囍居今日（26日）突傳結業，且被指拖欠員工薪金。多名員工下午返回餐廳追討薪金事宜，餐廳老闆代表其後報警，要求樓面經理交出店舖鎖匙及眾人離開。勞工處指已接獲部分員工求助，關注有關事件，並呼籲其他受影響員工應盡快前往就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助。



據員工展示公司群組信息，餐廳總經理陳年今日凌晨指，餐廳開業2年經營困難，入不敷支，每月虧損50至100萬元，董事局決定停業。有員工透露，近月公司經常被食物供應商追數，又拖欠員工2個月至5個月不等薪金，餐廳倒閉有跡可尋，惟如今僅希望「拿回血汗錢」。



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去年7月加入餐廳任職樓面經理的吳先生表示，近月公司經常被食物供應商追討貨款，「未必係無找（數），但找啲（少許）」。他指，自他入職以來，出糧糧期一向不定，「一份糧有時分3次出」，如今只是「求公道，想拿返血汗錢，公司爭我2個月糧、大約6萬元。」他指，公司對於拖欠薪金曾表示：「經濟唔好、拍爛檔爭住先。」據吳先生所見，餐廳有生意，惟虧損程度則因月而異。

直至今日凌晨1時許，總經理陳年於員工群組發訊息，指餐廳開業兩年，經營困難入不敷支，每月虧損50至100萬，董事局商議決定停業將店舖交回業主，又指多謝同事努力。翻查資料，陳年曾在名人飯堂福臨門、米芝蓮粵菜館國福樓任職，從事飲食界逾20年，2年前加入疊囍居。

總經理陳年指，餐廳開業2年經營困難，入不敷支，每月虧損50至100萬元。（讀者提供）

吳先生指，餐廳2年前於灣仔皇悅酒店開業，至去年搬來新址。他透露，現職有10多名廚房員工、7至8名樓面員工，員工分別被拖欠至少2至5個月糧，估計欠薪超過100萬元。他指員工信任公司才會一直任職，但經常遲出糧對員工不公平。

吳先生續指，拖糧已令多名員工「捱唔住」離職，曾有同事向勞工處投訴，而勞工處一直表示跟進中。吳先生又指，公司未曾為他供過強積金，「最大問題無供過，希望（公司）唔好逃避」。《香港01》正向積金局了解事件。