車cam直擊｜西隧消防車趕救命　Tesla拒讓路惹公憤　警檢控司機

近日網上流傳影片，顯示一輛私家車前日（25日）早上繁忙時段，一輛Tesla私家車沿西隧往港島方向行駛，左方則有一輛閃起紅燈的消防車，對方正緊急前往交通意外現場而急需切線，車上一名消防員伸手指示該名私家車司機讓路，惟司機沒有理會駛前阻擋，兩車險發生碰撞，消防車未能切線，需要等待Tesla私家車駛離後，才能切線到最右邊白色斜線位置駛離。整個過程被其他駕駛者拍下和上載至社交媒體，Tesla司機的行為隨即引來外界批評。

港島總區交通部交通調查組留意到相關影片，立即跟進調查，已經申請傳票，向涉事38歲姓謝司機作出檢控，謝男同時簽署「要求提供司機身份詳情通知書」，確認自己是片中司機，警方強調會繼續多方位進行重點交通執法，打擊交通違例行為。



網上流傳有私家車在隧道遇上前往救援的消防車，不只沒有讓路，更繼續駛前，兩車差點發生碰撞，私家車司機因而被網民公審。（Youtube「車CAM特警」影片截圖）

涉事影片日前被上載至YouTube「車CAM特警」頻道，片長約23秒，前日（25日）早上8時許，消防車駛至西隧往港島方向近出口位置，當時車頂正亮起閃爍紅燈，明顯是前往救援，卻由於前方過於擠塞，需要切線至右邊行車線，車上消防員已伸手示意右邊Tesla私家車讓路，不過對方未有停下並且繼續駛前，完全沒有讓路打算，兩車更差點發生碰撞。消防車及後需待Tesla駛前一段距離後，才能切線到最右邊的白色斜線位置離開。

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片段被分享到網上後，網民都怒轟該Tesla司機駕駛態度極為欠佳，「一啲公民意識都無，影衰香港」、「相信因果」、「Tesla正常操作」。亦有人建議將片段交予警方「應該可以告得入」、「罰佢2千都好」，「曾幾何時有架巴士唔肯讓路畀救護車去救援，最終被法庭定罪，若該消防車投訢，可告入」。

根據《道路交通（交通管制）規例》第46及61條規定，道路上車輛的司機須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛。任何人無合理辯解而違反上述規定即屬違法，可被判罰款港幣2,000港元。