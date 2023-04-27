長洲謀殺｜死者花名「白板仔」　數十親友路祭送別：安心上路呀！

長洲今早（27日）發生謀殺案，一名52歲姓李男子，與一名43歲姓羅男子在大新後街打鬥，李男受傷昏迷，送往長洲醫院搶救後不治；羅男一度逃去，其後遭警方於北社新村的住所拘捕。死者花名「白板仔」，下午4時許，死者數十名親友帶同死者衣物在現場路祭，白布條上寫有死者全名李學基。

其後仵工到場將死者遺體送上水警輪運走，大批親友跟隨目送，邊撒散銀邊大叫「學基，安心上路！」、「阿大，安心上路！」、「喺第二度開心啲呀！」有女親友神情哀傷，需同行人士攙扶，並有親友協助將遺體舁送上船。



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案發在今早近11時，李男與羅男在長洲大新後街因故爭執，兩手手上有單車鎖鏈，其間互相拉扯並有輕微推撞。有街坊表示，羅男有吸食冰毒習慣，經常胡言亂語神智不清。事發時羅男與李男在街上碰面，羅男突然喝問：「做咩搵人打我？」李男感到莫名其妙，雙方起衝突互有推撞，其間李男曾爆粗質問對方「做乜X嘢？你講乜X嘢呀？」。其後李男被推落地上，後腦着地，再被對方腳踢頭臉多次。有街坊勸阻不果，在李男倒地後曾有街坊上前叫他「醒呀」，救護員不久接報趕至為李男急救，惜他送院搶救後不治。