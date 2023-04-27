16歲男生疑受同窗欺凌墮斃　家屬批學校冷待　校方：一直保持溝通

一名16歲中四男學生，今年2月14日於沙田乙明邨墮樓身亡，事隔逾兩個月，死者父母等家屬今日（27日）召開記招，講述兒子出事當日曾表示自己遭一名同班同學欺凌，母親即時向老師投訴，未料兒子當晚懷疑跳樓輕生。家屬又控訴事發後校方態度冷漠，僅表示已將事件交警方調查，未有交代如何跟進兒子受欺凌事件。

校方發聲明指，事發後一直與家屬保持溝通及提供支援，同時亦積極與教育局及警方等多方合作，盼能讓各方走出傷痛。 教育局對事件表示難過，指事發後學校已即時啟動危機處理小組作出跟進，及與家長保持聯絡。由於警方已展開調查，教育局不宜評論個案。



16歲男死者施同學的家人今日（27日）向傳媒講述事件。（左朗星攝）

16歲男死者施同學，於香港中國婦女會馮堯敬紀念中學就讀中四。施為家中獨生子，其父親施生指，兒子為雙非學童，施生因於內地經營農業生意而不常在港，平日由太太在港負責照顧兒子，惟太太亦不時需要往返內地為簽證續期。於中二及中三時，施同學與家人因疫情關係返回內地居住，改以網課形式上學，至去年6月才返港重上實體課。

死者施同學與母親關係良好。（家屬提供圖片）

小學及中學遭同一人欺凌 誣蔑患自閉需開除學籍

直至今年2月14日，施同學於傍晚向施太表示「有啲嘢想講」，透露自己被一名同班同學指有自閉症，聲稱要校方將他開除，校方將要求他進行「價值觀教育課」。施太追問下，發現該名涉嫌欺凌的同學，早於小四時已有欺負兒子的前科，當時他曾將兒子的校服剪爛，又誣蔑兒子借去其漫畫書沒有歸還，屢次要求兒子付錢。施太當時向小學投訴，其後校方表示已進行調查，該同學並向施道歉，而施亦表示不願追究。

施太表示，兒子過去並無情緒病或自閉症，惟十分著緊學業，擔心因此而被開除學籍。她對兒子再受欺凌十分憤怒，認為事件對兒子做成重大影響，於是即時短訊聯絡中學一名由中一至中三、一直相當照顧兒子的老師講述事件，該名老師亦表示於翌日會與班主任跟進事件及可安排約見，又稱學校不會容忍欺凌事件。施太指當時感到校方將會處理而稍為安心，又安撫兒子並於當晚外出到深圳處理簽證。未料兒子於當晚9時許，在乙明邨墮樓身亡。

痛失愛兒的施生施太悲慟不已。（左朗星攝）

批校方事後冷漠 未交代欺凌事件

痛失愛兒的施生施太悲慟不已，而施生的父親更因傷心過度而跌倒中風，及後離世。施生表示，於事件發生後兩日，曾約見校方代表包括副校長及老師，當時他向校方表示因他們人生路不熟，不知道如何處理兒子後事，惟指當校方僅表示會轉交社工，社工當時要求提供資料及收入證明作申請，「拖咗一個幾月」，最後只能靠香港同鄉協助完成兒子後事，形容對香港人的冷漠感到驚訝。施生又指除了校長及老師有曾出席兒子的葬禮，之後校方並無再向他們慰問，更沒有交代欺凌事件的跟進情況，只表示事件已交由警方調查；施太又向兒子的同班同學了解，指對方稱學校無跟進涉嫌欺凌的同學。

堂哥致電學校了解 稱職員指欺凌屬玩笑

施的堂哥又表示，曾致電學校欲了解欺凌事件的調查結果，接線的人員僅著他留電話，及後未有回覆，又指曾表達「佢（欺凌者）話我堂細佬係自閉症要開除佢」，對方回應「係一句玩笑嘅話」，形容回應冷漠及令人心寒。施的堂哥亦曾分別向教育局及沙田區教育主任查詢事件，稱對方均表示不知悉事件，質疑校方是否沒有呈報施墮斃的事件。施生表示，希望香港社會重視教育及生命，不要再出現悲劇，施太則認為學校要正視欺凌問題，「已經講咗（同學）係蝦佢，到宜家都無覆過我，我真係好痛心」。家屬又要求校方全面交代事件，並向家屬道歉。

施同學的堂哥曾致電學校欲了解欺凌事件的調查結果，又指曾表達「佢（欺凌者）話我堂細佬係自閉症要開除佢」，對方回應「係一句玩笑嘅話」，形容回應冷漠及令人心寒。（左朗星攝）

校方：事發當晚首接欺凌投訴 正與教局等多方合作

馮堯敬紀念中學今日傍晚發聲明，指校方於事發後一直與家屬保持溝通，提供合適的支援及協助，同時亦積極與教育局、警方、社工、教育心理學家、社福機構等多方合作，保持聯繫，盼能讓各方走出傷痛。

學校又表示，在事件發生前，涉事學生從未向學校投訴在校內受到欺凌，直至事件發生當晚，該家長才首次透過通訊軟件向本校老師表示涉事學生最近有心事，及提起其在小學時曾被小學同學欺凌等往事，老師即時承諾翌日會向涉事學生了解及提供輔導。現時事件已經由警方接手調查，校方指一直積極配合，根據近日警方回覆本校，事件仍在處理及調查。

教育局：學校啟動危機處理小組跟進

教育局發言人表示對事件表示難過，並一直因應事件與學校保持聯繫，提供適切的意見及協助。事件發生後，學校已即時啟動危機處理小組作出跟進，包括安排教育心理學家及多位社工為有需要的學生提供輔導及支援，以及與相關家長保持聯絡。由於警方已展開調查，教育局不宜評論個案。

學校需就嚴重欺凌事件通知教育局

發言人又指，教育局一直以多管齊下的方式，落實預防和處理校園欺凌的政策，當中包括透過學校課程、學與教資源和學生學習活動，培養學生正面價值觀和同理心；以及透過學生成長計劃和活動，培養學生正向思維和關愛尊重的態度，營造正面的校風。

局方指發出的指引和通告，已清楚列明學校處理欺凌事件的原則，以及處理程序、方式及跟進工作。教育局要求學校以「全校參與」的模式訂定及推行反欺凌策略，並以教育、輔導和保護學生為出發點，處理校園欺凌問題。學校的專業人員應為有需要的學生提供所需的支援及調解安排。學校需就較嚴重的校園欺凌或暴力事件通知教育局，教育局會嚴肅跟進每宗個案。

警方：非常重視案件 暫未有證據顯示涉刑事

警方2月14日約晚上9時13分接獲一名保安報案，指發現一名男童倒臥於田心乙明邨明耀樓對開，懷疑男童從高處墮下，該名16歲男童現場被證實死亡。人員經初步調查，相信男童從上址一走廊墮下。警方在現場沒有檢獲遺書。案件列「有人從高處墮下」，交由田心分區雜項調查隊跟進，暫時未有證據顯示事件涉及刑事成分。

警方指一直非常重視該宗案件，並積極及全面地作出調查，適時與事主的家屬保持聯繫，以提供適切的協助及支援。當警方完成調查後，會按有關法例及既定程序將調查報告交予死因裁判法庭，供死因裁判官考慮及決定是否進行死因研訊。警方強調對每宗案件均會嚴肅及認真處理，並會根據案情及證據，以不偏不倚及專業的態度，作出適當的跟進行動。

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