電動單車及滑板車最快年底合法化　警將軍澳扣6車拘6男

電動滑板車和電動單車預計最快今年底合法化，至今仍在研究立法階段。將軍澳警區昨今兩日（26日及27日）在區內進行打擊非法駕駛電動可移動工具的行動，警員在將軍澳海濱公園、唐賢街、唐俊街及康城路一帶，總共拘捕5名本地男子及一名外籍男子，年齡介乎32至56歲，他們涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」等。所有被捕人已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到，警員在行動中總共扣查3部電動滑板車及3部電動單車，以作進一步檢驗。據了解，被捕外籍男子是捷克籍，持有香港身分證。



警方重申，在非指定路段非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法 ，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。警方再次呼籲，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人路及非指定單車徑上使用，並提醒市民遵守相關法例，將軍澳警區亦會繼續在區內進行類似的突擊行動，以保障其他道路使用者的安全。

運輸署於近年就電動滑板車、電動單車，或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具，展開立法工作，研究是否可以安全使用。據了解，電動滑板車、電動單車最快今年底合法化，但只可於指定單車徑，例如將軍澳、白石角等單車徑使用，而且時速限定最高25公里，至於「風火輪」、電動平衡車等，由於沒有車頭燈、制動系統等，則仍然無望合法使用。