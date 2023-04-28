警搗高利貸集團拘21人　最高年利率達497%　學生收酬淋紅油被捕

屯門警區在本月25至27日，進行代號「所羅門」的反非法收數拘捕行動，搗破一間巧立名目以高息借出貸款的財務公司，拘捕21人，年齡介乎17至50歲，當中兩人未成年，涉別涉嫌「串謀以過高利率放貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。調查發現有債仔被收取高達497%的年利率，較法定放債年息上限48%高9倍。



警方相信部份「債仔」經「cold call」接觸到高利貸集團，因急需現金周轉，只自己能否負擔計算每期還款額，而沒有計算利息，至冷靜過後才發現被對方收取極高利息借款。（梁偉權攝）

屯門警區刑事部總督察譚子偉指出，警方自3月起展開調查，並經深入分析，發現部份「債仔」是經「cold call」接觸到高利貸集團，因急需現金周轉，只自己能否負擔計算每期還款額，而沒有計算利息，至冷靜過後才發現被對方收取極高利息借款。屯門警區刑事部警司莊成逸稱，其中有人借款少於10萬元，每月要還的金額亦不大，惟專業人士計算後發現該筆貸款年利率高達497%。

部份收債公司會以非法手段收債，例如向債仔住所淋紅油。（梁偉權攝）

屯門警區反黑組第二隊主管督察鍾藝滔表示，警方根據線報，分析過往收數案件後掌握證據，在本月25至27日進行拘捕行動，搗破高息借貸的財務公司，拘捕17男4女，分別報稱學生、裝修工、運輸工、無業等，部份人有黑社會背景，他們涉嫌放高利貸、洗黑錢、刑事恐嚇、刑事毀壞等，常見手法包括淋紅油、塞匙窿、打滋擾電話及傳送恐嚇訊息等。

警方調查後相信，部份人是抱「搵快錢」心態受招攬非法收數。其中兩名被捕人未滿18歲，不排除他們受朋輩影響或透過社交平台被招攬犯桿。行動中警方檢獲大量借貸文件、電腦、數錢機、170萬元現金等證物。警方仍繼續調查案件，不排除有進一步的拘捕行動。

莊成逸補充，有被捕學生收取每次500至1,000元的報酬，代非法收數集團淋紅油等收數，惟根據警方以往經驗，部份人行事後亦未能收取報酬。警方呼籲市民、特別是年輕人，勿因小小利益而誤墮法網。

屯門警區刑事部總督察譚子偉（左起）、刑事部警司莊成逸及反黑組第二隊主管督察鍾藝滔。（梁偉權攝）

便衣警尾隨住客入大廈 測試保安警覺性

另外，警方上月30日在屯門區舉行分享會，邀請區內物業管理及保安人員出席，以互動形式及分享，讓他們了解如何有效阻止他人非法進入大廈進行滋擾或收債行為，以強化警方與各界合作，以及提高保安員的警覺。

譚子偉表示，屯門警區早前在區內屋苑進行42次突擊檢查，派出便衣警員不定時尾隨住客進入大廈，測試保安員有否察覺及即時核實陌生人的身份。警方已建立互相通報信息平台，如有大廈的單位被淋紅油，區內其他屋苑的保安也會被通知多加留意，以阻止犯人在其他屋苑犯案。另外，屯門警區警民關係組及新界北防止罪案辦公室，亦會到區內屋苑派發傳單，提醒市民勿向非法財務公司借貸。

莊成逸稱明白在新冠疫情期間，部份市民面對經濟壓力，但提醒部份債主會聘用收債公司，以非法手段收數，故他呼籲市民審慎理財，勿因一時方便找非法放債人借錢，以免連累家人朋友，得不償失。他指出，以年息逾48%放債即屬犯罪，最高刑罰為罰款500萬元及監禁10年；另如市民借出銀行戶口予他人處理款項，無論有否金錢得益，均有可能干犯洗黑錢罪，一經定罪最高罰款500萬元及監禁14年。