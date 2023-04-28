海關深圳灣檢千萬元走私貨　包括手機、無人機及凍肉等　拘一司機

海關昨（27日）在深圳灣管制站偵破一宗懷疑走私案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括無人機、另類吸煙產品和智能電話，以及一批未附有相關衞生證明書或書面准許的凍肉，估計市值共約1,000萬元。涉案47歲男貨車司機被捕，現正保釋候查。



海關表示，人員昨透過風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上發現一批懷疑走私貨物，包括一組懷疑屬戰略物品的無人駕駛飛行載具（即無人機）、約300件另類吸煙產品和約3,400部智能電話。另外，人員亦發現約600公斤凍肉（包括肉類、家禽及野味等），並無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食物環境衞生署的書面准許。

海關指出，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；任何人如沒有有效許可證而輸入或輸出《進出口（戰略物品）規例》管制清單內列明的物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判處無限額罰款及監禁7年。

另外，任何人進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件及配件，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許，違者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。