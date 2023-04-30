深水埗持剪刀男連環劫3便利店1餅店　35歲男涉嫌行劫被捕

深水埗一名持剪刀男子連環行劫3間便行店及一間餅店，終被警方拘捕。今日（30日）上午10時12分，長沙灣道19號一間便利店職員報案，指一名男子闖入，手持剪刀指嚇職員，劫去約1500元現金。賊人得手後登上一架的士，沿長沙灣道往美孚逃去。4分鐘後警方再接報，大埔道47至49號另一間便利店疑被同一名賊匪企圖行劫。及至早上10時52分，賊人前往汝州街263號一間便利店作案，年約30歲的女職員在事件中手部受傷，須由救護車送往明愛醫院治理。其後賊人再到南昌街89號一餅店犯案。初步除長沙灣道19號便利店遭劫去約1000元外，其餘3間店舖沒有財物損失。



深水埗南昌街195-199號一間便利店，被一名持剪刀的賊匪企圖行劫。（馬耀文攝）

南昌街便利店職員憶述經過，指男賊手持剪刀稱打劫，敲一敲收銀機要求職員「攞晒啲錢出嚟」。賊人見職員無反應，打算打開後方一道門離開，職員踢門阻止，賊人事敗逃去。職員指事發時「有啲驚」，形容賊人精神有異「眼（球）係咁郁」，外形禿頭，印象中作案時沒有戴口罩。

賊人案發時身穿黑衫短褲，年約30至40歲。警方將案件列作搶劫案，經過一輪搜捕，最終將一名35歲的賊人繩之以法，以涉嫌行劫將其拘捕。其後，曾接載疑匪的的士司機接獲警方通知，返回現場協助調查。